Sánchez revela que pidió a Montse Mínguez que siguiera en su puesto, pero reconoce que estaba "rota"

1126188.1.260.149.20261016192735 Archivo - La portavoz de la Ejecutiva, Montse Mínguez, en una rueda de prensa - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la renuncia de la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, y ha revelado que le pidió que no lo hiciera, pero ella estaba "rota" y pasándolo "muy mal".

Mínguez anunció este mismo viernes por la tarde que dejaba todos sus cargos y no repetirá como diputada al Congreso, en plena polémica por las propiedades inmobiliarias de su marido, señalado por ser propietario de una treintena de viviendas en las que habría ejecutado desahucios.

Poco después, en una rueda de prensa desde Bruselas al finalizar la reunión del Consejo Europeo, Sánchez ha revelado que se ha mensajeado con ella a lo largo del día y llegó a pedirle que continuara en su puesto, pero ella decidió renunciar.

"Me constaba que Montse estaba rota, que estaba pasándolo muy mal desde el punto de vista personal", ha señalado el jefe del Ejecutivo que ha repetido en varias ocasiones que lamenta la pérdida de una compañera y de un "activo" del partido.

LA POLÍTICA MALTRATA A BUENAS PERSONAS

A su juicio, "la política algunas veces maltrata a buenas personas y el caso de Monse es uno de ellos", destacando que ella le pidió renunciar a entrar en las listas y que él, en cambio, le dijo que no lo hiciera.

"Porque creo que es una extraordinaria portavoz, es una inmensa política, pero efectivamente el nivel de dureza y de agresividad y de odio" que sufren las personas que están en política y también sus seres queridos, ha señalado, es en ocasiones "irreparable".

Según ha explicado Sánchez, Mínguez le explicó que quería dejar la política por "razones personales" y él apoya y respeta esta decisión.

No obstante, ha reprochado que en los últimos años "se han cruzado líneas rojas" que no deberían haberse traspasado y considera que la "consecuencia" queda reflejada en situaciones como esta.