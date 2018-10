Santamaría y Casado se remiten a la comisión organizadora por la falta de invitación de Aznar al congreso del PP

Publicado 18/07/2018 21:58:03 CET

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Soraya Sáenz de Santamaria y Pablo Casado, candidatos a presidir el PP, han coincidido este miércoles en remitirse a la comisión organizadora del XIX Congreso extraordinario del PP ante la falta de invitación del expresidente José María Aznar a este cónclave. La exvicepresidenta ha alegado problemas de espacio, pero ha señalado que se podrá invitar a más personas, mientras que el exvicesecretario de Comunicación ha indicado que se "suele invitar a personalidades importantes" y el actual presidente de FAES lo ha sido "para el partido y para España".

Aznar ha asegurado desde Málaga que no es compromisario y tampoco ha tenido "el honor" de ser "invitado", por lo que no estará en el cónclave que elegirá al sucesor de Mariano Rajoy. "Yo sólo he sido presidente del PP 14 años, del Gobierno ocho años y diputado 20 años, pero probablemente eso no da derecho a ninguna invitación", ha ironizado cuando se le ha preguntado si le hubiera gustado asistir.

En declaraciones a los periodistas desde Las Rozas (Madrid), tras un acto con afiliados y compromisarios del PP, Sáenz de Santamaría ha afirmado que en esas cuestiones "ha tomado la decisión la comisión organizadora" y ha recordado que "son fundamentalmente los compromisarios" los que van al congreso.

"Respeto lo que haga la comisión organizadora --que preside el eurodiputado Luis de Grandes-- y no hay ningún problema si a lo mejor quieren invitar a más gente, me parece a mí. No sé como vamos de espacio pero sin ningún problema", ha agregado la exvicepresidenta del Gobierno

Por su parte, Casado ha dicho desconocer que Aznar no estuviera invitado y ha añadido que se enterará este mismo jueves. "Pensaba que estaba invitado", ha declarado en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

El exvicesecretario de Comunicación ha indicado que, aunque el expresidente del Gobierno no sea compromisario, la comisión organizadora "sí que suele invitar a personalidades importantes y desde luego Aznar ha sido muy importante para el Partido Popular y España".