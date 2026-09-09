Santiago (IU) tacha de "impresentable" clasificar a periodistas y critica que no es propio de un país democrático

Archivo - El diputado de Sumar Enrique Santiago interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en una imagen de archivo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha tachado de "impresentable" la clasificación de periodistas "por su supuesta ideología" realizada por el Ministerio del Interior y ha criticado que "no es una práctica propia" de un Ministerio "de un país democrático".

En una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de 'La Sexta', recogida por Europa Press, el dirigente de IU ha insistido en que "la clasificación de personas no es buena" y ha valorado que la realizada por Interior es "además una chapuza" porque las clasificaciones son "más que dudosas y cuestionables".

"Nos parece absolutamente impresentable que se clasifique a periodistas por su supuesta ideología porque además también las clasificaciones que aparecen son más que dudosas y cuestionables", ha expuesto.

ESPERA QUE SE PUEDA "DEJAR SIN EFECTO" LA DECISIÓN DEL TS SOBRE LA 'LEY DE NIETOS'

Preguntado por la resolución de este martes del Tribunal Supremo (TS) sobre la 'ley de nietos', por el que suspende cautelarmente el voto de los descendientes de exiliados españoles entre 1936 y 1955 que no lo hayan justificado, Enrique Santiago ha sostenido que le parece "inconcebible" que el Supremo "pueda establecer que hay españoles de primera y de segunda".

En este sentido, ha recordado que el voto es "el núcleo duro de los derechos fundamentales" y que nadie "puede ser privado de esos derechos", por lo que ha insistido en que espera que la Fiscalía "ya esté haciendo los trámites" para poder presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) el recurso de amparo y "dejar sin efecto el pronunciamiento" del TS.

"No me cabe duda que no tiene ningún sustento constitucional algo tan grave como lo que ha hecho la sala de lo Contencioso-Administrativos del Tribunal Supremo", ha insistido.

Según ha incidido Santiago, esta decisión del TS "solo tiene una explicación" y es ser "funcional a la política de deslegitimación del Partido Popular y Vox de la democracia". "Lo que es sorprendente es que una sala del Tribunal Supremo se haya atrevido a hacerle el juego de esta forma al Partido Popular y a Vox", ha zanjado.