Sanz Roldan niega a Junts que el imam de Ripoll, ideólogo de los atentados del 17A, fuera informador del CNI

Admite que "algo pasó" cuando no se pudieron evitar los ataques y dice que el CNI modificó sus conductas tras analizar lo sucedido

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán ha asegurado este martes que Abdelbaki Es Satty, el imam de Ripoll (Girona) al que se considera ideólogo de los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Cataluña en agosto de 2017, "nunca fue ni colaborador ni informador" del espionaje español y ha negado que los servicios de inteligencia pudieran haber evitado esos ataques pero no lo hicieran, una teoría de la conspiración que alentó el excomisario José Manuel Villarejo y a la que Junts dio credibilidad.

Así lo ha dicho durante su intervención en la comisión del Congreso que investiga estos atentados precisamente en respuesta a la diputada de Junts Pilar Calvo, con la que se ha encarado por insinuar que el CNI podía tener datos de que se iban a producir los ataques de Barcelona y Cambrills (Tarragona) pero no avisó a los Mossos d'Esquadra.

Es Satty fue uno de los fallecidos en la explosión que tuvo lugar en un chalé de Alcanar (Tarragona) la víspera de los atentados y fue Villarejo quien le vinculó con el CNI. Según comentó el excomisario, los atentados fueron en realidad un "error de cálculo" del CNI, que quería castigar al Gobierno independentista de Puigdemont, pero "se les fue de las manos".

UNA INFAMIA, UNA MALDAD Y UNA VILEZA

"Sólo imaginar que pudimos evitar la muerte de 16 personas es una infamia, una maldad y una vileza", le ha soltado Sanz Roldán a la representante de Junts, negando que el CNI tuviera información de servicios extranjeros de que pudieran producirse actuaciones yihadistas en Cataluña y no diera el aviso a los Mossos. Sanz Roldán ha llegado a pedir a Calvo que le mirase a la cara. "Mírenme, por favor, de verdad. Mírenme y díganme que yo pude evitar un atentado y no lo he hecho", ha enfatizado.

También el diputado de ERC Jordi Salvador le ha preguntado por alguna posible "negligencia" del CNI al no haber detectado las actividades de Es Satty y le ha instado a explicar esa eventualidad a las víctimas. Tras mostrar su empatía por los afectados, Sanz Roldán ha insistido en que tiene limitaciones legales para explicar "absolutamente todo" pero ha vuelto a negar cualquier "negligencia interesada".

Eso así, ha reconocido que "algo ocurrió" cuando no se pudieron evitar los atentados --"negligencia, falta de sabiduría, o falta de oficio"--, ha deslizado. "Cuando me dice si la causa de esa negligencia es cómo tratamos al señor Es Satty, eso aquí no tiene respuesta", ha apostillado, y lo mismo ha dicho sobre la colaboración con los Mossos.

EL MAJOR TRAPERO ELOGIÓ AL CNI

No obstante, el general ha recurrido en varias ocasiones a una entrevista del entonces major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, en la que, según ha recalcado, "dijo que la respuesta más efectiva con más conocimiento de datos, más profundidad y más leal fue la del CNI".

Sanz Roldán ha sido el primer compareciente que ha desfilado por esta comisión y desde el principio ha mostrado su deseo de colaborar pese a que el Gobierno no ha desclasificado la información relativa a estos atentados. Aún así, ha respondido a la mayoría de preguntas en algunos casos incluso rozando el límite de la ley que le obliga a no saltarse su deber de secreto.

"Yo lo que le voy a decir categóricamente, y a lo mejor digo más de lo que debo, es que el señor Es Satty no fue confidente del CNI, y ya está. Y lo demás, pues que lo contesten los responsables adecuados", le ha dicho al diputado de Sumar Eloy Badia.

Sanz Roldan ha querido dejar claro que nunca ha "recibido instrucciones" sobre cómo actuar en este asunto, que en sus cuatros legislaturas (dos con el PSOE y dos con el PP) al frente el CNI nunca le han pedido que conculcara la ley y que de haber recibido una orden semejante no la hubiera cumplido.

VISITARON AL IMAN EN LA CÁRCEL POR CONTROLAR EL YIHADIDMO

El compareciente ha confirmado que el CNI visitó "como mucho tres" veces a Es Satty en la cárcel de Castellón, donde estaba ingresado por tráfico de drogas, dentro de sus labores de prevención de actuaciones yihadistas ya que se consideraba que las prisiones eran un importante foco de radicalización. Pero ha destacado que también recibió visitas de otras fuerzas de Seguridad, "al menos" de la Guardia Civil.

Además, ha admitido que una psicóloga del centro le hizo un análisis psicológico, pero no ha podido dar detalles al estar clasificado. Igualmente, se ha amparado en el deber de secreto para no especificar al diputado de Bildu Jon Iñarritu si mantuvieron contactos con el yihadista tras su salida de la cárcel.

"Los contactos que haya podido haber posteriormente son materia clasificada. De momento no puedo aportar esa información", se ha excusado recordando que la ley le impide hablar de los medios, procedimientos o relaciones del CNI con terceras personas. Respecto a si el CNI intercedió para que Es Satty no fuera expulsado de España tras salir de la cárcel ha señalado que lo desconoce.

NIEGA DESCOORDINACIÓN

Sobre si mientras seguía encarcelado supieron que también la Guardia Civil le visitaba y sobre si pudo haber algún tipo de descoordinación entre cuerpos, el general ha defendido que no hubo "falta de coordinación" entre el CNI y otros cuerpos de seguridad. Respecto a si, como ha planteado la diputada de Vox Carina Mejías el CNI tenía conocimiento de que CIA había alertado a los Mossos de la posibilidad de atentados yihadistas en Cataluña, ha alegado que no podía hablar de relaciones con servicios secretos extranjeros, si bien ha dejado constancia de que sentía unas "ganas tremendas de contestar".

"El CNI hizo todo lo que pudo para evitar ese atentado", ha reivindicado Sanz Roldán, lo que, según ha apuntado, no exime de que cuando hay un atentado siempre te quede la duda de qué se pudo hacer y no se hizo para evitarlo. Es más, ha admitido que con el análisis de lo sucedido en este caso se "inició una nueva fase en la lucha contra el terrorismo".

"Se aprendió y se tomaron las acciones necesarias para que no hubiera otro (atentado). De producirse, volverá de nuevo a analizarse hasta el extremo las causas por las que se produjeron, y de nuevo volverá el Centro y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a modificar sus conductas o sus procedimientos para que no vuelva a producirse el siguiente", ha abundado.

NO ME PONGAN AL MISMO NIVEL QUE VILLAREJO

Además ha desmentido "categóricamente" que un documento "apócrifo" atribuido al CNI publicado en 2019 por el diario 'Público' saliera del Centro. "Decir que algo tiene su origen en el CNI es lo mejor para dignificar una mentira", ha comentado.

El portavoz socialista David Serrada le ha preguntado directamente sobre las insinuaciones de Villarejo. "¿Quiere poner a una persona que ha servido con dignidad a España durante 57 años al mismo nivel que a una que está encausada? Pues allá usted", ha replicado el compareciente.

A continuación el 'popular' Santi Rodríguez le ha recordado que Villarejo le acusó de querer "destruirle civilmente". El general ha admitido que le produce "dolor" hablar de las afirmaciones de quien fue un policía en activo y también "incomodidad" tener que justificarse por cosas que no ha hecho.