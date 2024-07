Schinas cree que EEUU "produce más incertidumbre que seguridad" y obliga a Europa a "fortalecer su autonomía"

SAN SEBASTIÁN, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha considerado que Estados Unidos en estos momentos, tras la renuncia de Joe Biden a su candidatura a la presidencia, "produce más incertidumbre que seguridad, más riesgos que soluciones", algo que "obliga" a Europa a "seguir esta senda de la razón y de defensa del multilateralismo", así como a fortalecer "los pasos hacia su autonomía estratégica".

Schinas ha participado este lunes en San Sebastián en el curso de verano de la UPV/EHU 'Los retos actuales de la Unión Europea', donde se ha referido a la renuncia a la reelección del presidente Joe Biden, y ha considerado que en los últimos ocho días en Estados Unidos se ha vivido "algo que se parece a una película de ciencia ficción, con un atentado contra uno de los candidatos y la renuncia del otro ayer".

Según ha señalado el vicepresidente de la Comisión Europea, todo ello "claramente genera una serie de preguntas, de incertidumbres", que espera que se gestionen "en los meses que vienen".

Además, se ha mostrado convencido de que Europa, "a raíz también de lo que pasa en Estados Unidos, fortalecerá estos pasos hacia su autonomía estratégica, su resiliencia y la defensa de un mundo multipolar, basado en reglas".

"Lo que está pasando en Estados Unidos es también un acelerador para Europa de hacer lo que tiene que hacer", ha añadido, al tiempo que ha insistido en que esta debe "seguir la senda de razón y de defensa de la multilateralidad, y de un modelo de sociedad democrática, tolerante, libre, respetuosa de los demás y de las minorías".

En cuanto a si una victoria de Trump en las próximas elecciones en Estados Unidos podría condicionar las ayudas a Ucrania por la guerra, Schinas ha asegurado que "esto hay que verlo".

"No me gusta hablar de acontecimientos que no sabemos si se van a producir o no. Estas son preguntas que primero el pueblo americano va a decidir con su voto en noviembre y luego creo que el diálogo transatlántico que tenemos entre europeos y americanos será importante y suficiente para tratar de estos temas de interés común", ha asegurado.