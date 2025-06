Sectores del PP comparten con Ayuso que hay que "concretar" el nuevo modelo de 'primarias' en la ponencia de Estatutos

Creen que elevar a 500 los avales para presentarse y que sean de un mínimo de 25 provincias busca "controlar el proceso" desde el aparato

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sectores del PP consultados por Europa Press consideran que hay que "clarificar" algunos aspectos del nuevo modelo de primarias que recoge la ponencia de Estatutos que el partido aprobará en su XXI congreso del mes de julio y esperan que se aproveche el trámite de enmiendas para precisar el texto. Este planteamiento va en línea con el expuesto por el PP madrileño de Isabel Díaz Ayuso, que comparte el espíritu de la reforma pero cree que se deben "concretar" algunas cuestiones.

Los afiliados del PP disponen hasta el miércoles 25 de junio para poder enmendar las dos ponencias que el partido votará en su cónclave: la de Estatutos y la Política. En el último congreso ordinario, en 2017 bajo la Presidencia de Mariano Rajoy, se registró un aluvión de enmiendas --más de 4.000--, si bien entonces había cuatro documentos frente a los dos actuales.

Las fuentes consultadas dan por hecho que habrá una batería de enmiendas dedicadas a perfilar el nuevo sistema, dado que, según señalan, se han hecho interpretaciones diferentes. "La técnica legislativa es un poco deficitaria", afirma un veterano dirigente 'popular', que advierte de que si no se concreta mejor puede generar "muchos problemas" en los próximos cónclaves provinciales y autonómicos.

EL PP MADRILEÑO ESTÁ ANALIZANDO EL TEXTO

El PP de Madrid, presidido por Ayuso, comparte el espíritu de la reforma de 'primarias' por entender que si los afiliados siguen votando al presidente supone "respetar" el modelo de 'un afiliado, un voto'.

No obstante, fuentes de los 'populares' madrileños ven necesarios ajustes en el modelo. Así, han indicado a Europa Press que están "analizando" el texto porque consideran que hay cuestiones que "deben ser concretadas para garantizar que esta reforma cumple su objetivo".

Hace dos semanas, la presidenta de la Comunidad de Madrid advertía en una entrevista en 'ABC' que hará "las propuestas necesarias para que se cumpla 'un afiliado un voto' en toda España". Ahora está por ver si el PP madrileño finalmente registra enmiendas concretas al nuevo modelo de primarias.

LO QUE DICE EL TEXTO DE LA PONENCIA

En la ponencia de Estatutos se asegura textualmente que la elección a presidente del PP "se llevará a cabo en el congreso del partido mediante compromisarios elegidos en listas abiertas" y añade que para ser proclamado candidato a la Presidencia nacional "será necesario presentar el apoyo de, al menos, 500 afiliados". Además, indica que esos avales "deben proceder de un mínimo de veinticinco provincias diferentes" mientras que en las reglas internas vigentes solo se exigía un mínimo de 100 avales.

El documento señala que "en la votación se elegirá a los compromisarios para participar en el congreso del partido", de forma que "los compromisarios tendrán que adherirse a la lista de uno de los candidatos que se hayan proclamado para ostentar la Presidencia, al objeto de que los electores conozcan las candidaturas". Una vez electos, se convertirán en compromisarios al congreso de la referida candidatura, según señala.

Este nuevo sistema busca impedir que se vuelva a producir lo que pasó en el congreso extraordinario que el PP celebró en julio de 2018 tras la moción de censura contra Rajoy, cuando la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ganó las primarias en primera vuelta con el apoyo de la militancia, pero luego Pablo Casado se impuso en la segunda vuelta gracias al voto de los compromisarios. Sin embargo, algunos cargos consultados ponen en duda que esa posibilidad quede disipada con el nuevo sistema.

MENOS CANDIDATOS CON ESTE NUEVO SISTEMA

Fuentes del PP consideran que con este nuevo sistema habrá menos candidatos a presidir el partido, máxime cuando se han endurecido los requisitos para concurrir al pasar de 100 a 500 avales y que esos apoyos sean de "25 provincias diferentes". Además, coinciden en que esas exigencias pretenden "controlar el proceso" desde los 'aparatos' territoriales del partido.

"Esto deja fuera a quien no tiene peso a nivel nacional, porque la persona que quiera presentarse tiene que tener cierta connivencia con los territorios", opina uno de los cargos consultados. "Tienes que tener predicamento dentro del partido porque si eres un don nadie, no llegas y es muy difícil", apostilla otro. "Solo sirve para candidatos como Feijóo, Ayuso o Moreno, que son conocidos, pero no para un cargo local o un afiliado de base", reiteran otras fuentes.

Los sectores del PP consultados esperan que vía enmienda se rebaje la exigencia de tener que presentar avales de 25 provincias porque eso "es la mitad de España". "Tienes que ser un supercampeón para poder presentarte", exclama un histórico del PP.

LISTAS ABIERTAS

Además, las fuentes consultadas han expresado sus dudas sobre "qué significan exactamente" las listas abiertas de las que habla el texto, si bien los ponentes --María Guardiola, Fernando López Miras, Dani Sirera y Gemma Igual-- explicaron que se busca trasladar a las primarias el modelo electoral español de 1978, con voto directo y una única urna.

Otros cargos exigen clarificar si al final con este nuevo modelo el candidato ganador en una provincia se llevará todos los compromisarios, en línea con el principio 'winner takes it all' que rige en las elecciones de EEUU. "Yo no lo he visto por escrito", confiesa un dirigente 'popular'.

Otras fuentes consideran que, al final, no se vuelve al sistema de compromisarios que existió en el pasado, antes de 2017, y que al mantener la doble vuelta --con un voto inicial de los afiliados-- Génova "se ha bajado los pantalones" para evitar un choque con Ayuso. "Volver al sistema de compromisarios sería entrar en la confrontación con el PP madrileño", indican.