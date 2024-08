Sémper asegura que el PP va a seguir haciendo una "oposición útil" sin pensar si le gusta o no al PNV, Vox o Junts

Con todo, asegura que mantienen la mano tendida porque son "un partido con vocación de Estado"



MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la dirección nacional del PP, Borja Sémper, ha dejado claro que su partido lo que quiere es hacer una "oposición útil", independientemente de lo que opinen Vox, PNV o Junts, y ofrecer a los ciudadanos una alternativa frente al sanchismo.

"Nosotros no vamos a mirar ni a nuestra izquierda, ni a nuestra derecha, ni arriba, ni abajo, a la hora de fijar nuestra posición", ha asegurado Sémper en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, al ser preguntado por los últimos encontronazos con el PNV.

El PP en lo que está es en "intentar mantener y fijar una oposición que sea sensata y útil", ha puntualizado. "Y si a otros no les gusta, en el pasado no les gustó a Vox, hoy no les gusta al PNV, ¿qué les vamos a hacer?", se ha interrogado. "Nosotros no nos debemos a esos partidos políticos, nos debemos a los ciudadanos que queremos representar", ha remarcado a renglón seguido.

Preguntado expresamente por si cabe la posibilidad de algún tipo de acercamiento en los próximos meses con Junts, Sémper ha insistido en que el PP no va a cambiar su postura: "Nosotros no vamos a renunciar a defender lo que creemos que es bueno para España por contentar a otros partidos políticos, ya sean nacionalistas o no".

En su opinión, "esto lo tienen que tener ellos primero muy claro y conviene que nosotros también lo expresemos con claridad". Esto no significa, ha aclarado, que el PP no mantenga su "mano tendida a otras formaciones políticas".

"Somos un partido con vocación de Estado y con vocación de convocar a ciudadanos y por lo tanto también a otros partidos políticos a un proyecto de país, pero esto no se puede hacer a costa de renunciar a lo que tú defiendes y a lo que tú crees", ha reivindicado.

AÚN "QUEDA MUCHO" PARA LAS ELECCIONES

Deberán ser los ciudadanos en las urnas quienes tengan que manifestarse, ha dicho el portavoz de los 'populares', si bien ha considerado que "para eso queda mucho". Por ello, "nos toca intentar ofrecer una alternativa", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que el PP no aspira a que los españoles les voten "por agotamiento al sanchismo". "Aspiramos a que nos vote porque cree que la opción que representa el Partido Popular es mucho mejor para España", ha puntualizado.

El PP, según Sémper, aspira a "dar estabilidad, a identificar políticas razonables y sobre todo a no dividir a la gente y a no meter el dedo en el ojo a los ciudadanos" en un momento en el que "se ha politizado todo".

"La política se está convirtiendo en un problema para los ciudadanos", ha denunciado el portavoz del PP, para quien "es fruto también de esta mala política que impulsa el presidente del Gobierno.

"Nosotros queremos ofrecer una alternativa e iríamos en la dirección contraria si nuestra posición se fijara en función de los intereses de otros y no de lo que creemos que necesita el país", ha añadido. "Esto es lo que vamos a desplegar a lo largo de los próximos meses y lo que venimos intentando evidenciar", ha zanjado.