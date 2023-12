Sémper dice que Álvarez de Toledo es un "activo" y que al PP le "enorgullece" tener gente de su "capacidad y valía"

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que su compañera de partido Cayetana Álvarez de Toledo es un "activo" y un "valor fundamental" para el PP. Es más, ha subrayado que a su partido le "enorgullece" tener gente de su "capacidad y valía" en un momento en que quieren "ocupar un espacio político cada vez más ancho".

Así se ha pronunciado Sémper después de que Alberto Núñez Feijóo haya recuperado a Álvarez de Toledo como portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso y portavoz del partido en la Comisión Constitucional.

Álvarez de Toledo, que concurrió en las generales de 2023 en las lista por Madrid, igual que Sémper, fue destituida en agosto de 2020 por el entonces presidente del PP, Pablo Casado. En estos años, la diputada del PP se ha expresado de forma vehemente, como cuando acusó al PP vasco de "tibieza" en 2019 y el propio Sémper le contestó entonces: "Mientras algunas caminaban sobre mullidas moquetas, otros nos jugábamos la vida defendiendo la Constitución".

Al ser preguntado expresamente qué cree que puede aportar Álvarez de Toledo al PP de Feijóo, Sémper ha arrancado su respuesta asegurando que él "nunca ha sido un sectario" y que en política está bien decir lo que se piensa, "con educación".

UN PP QUE QUIERE "OCUPAR UN ESPACIO POLÍTICO CADA VEZ MÁS ANCHO"

"Nosotros somos un partido amplio y somos un partido que quiere ocupar un espacio político cada vez más ancho", ha manifestado, para añadir que el PP de Feijóo no quiere "interpelar" a los ciudadanos a "ninguna trinchera" ni a "ninguna guerra".

El vicesecretario de Cultura del PP ha asegurado que su partido quiere "ensanchar" su espacio "para mejorar la política en España", creando las condiciones para que "la gente pueda desarrollar sus proyectos vitales en libertad".

"Y para esto estamos llamados todos. Y Cayetana Álvarez de Toledo es un valor fundamental también para el Partido Popular. Y no podemos renunciar a ninguno de nuestros activos", ha manifestado, para añadir que en el PP hay "perfiles diferentes" y "matices".

EL PP "NO ES UNA SECTA"

En este sentido, ha subrayado que no son "una secta" sino que son "un partido político". "Si todos habláramos igual, nos manifestáramos de la misma manera, pensáramos exactamente igual, seríamos otra cosa pero no un partido político, no al menos el que aspira a ser el Partido Popular", ha agregado.

Dicho esto, Sémper ha rechazado que ella se haya incorporado sino que "todo el mundo tiene juego". "También Cayetano Álvarez Toledo, faltaría más. Y yo le puedo decir que es una obviedad y que está acreditada su capacidad de análisis político y su discurso político. Y eso es algo que a nosotros nos enorgullece, tener gente de esa capacidad y de esa valía", ha declarado.