Sémper (PP) dice que el Gobierno rectificará la ley del 'solo sí es sí' por un interés "puramente electoral"

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Comité de Campaña del Partido Popular, Borja Sémper, ha asegurado este martes que el Gobierno rectificará la Ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como ley del 'solo sí es sí', por un interés "puramente electoral" porque responden a "cuestiones tácticas" dejando de lado el "rigor".

"Me parece dramático lo que estamos viviendo desde el punto de vista de la política, poco edificante", ha expresado Sémper en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha recalcado que el Gobierno no tiene "humildad alguna" y que el propósito de enmienda no es por las consecuencias que tiene para muejeres y reos, sino por el interés electoral.

Sémper ha subrayado que esto se puede extender "a casi toda la acción del Gobierno", a la par que ha lamentado que la política está instaurada en el "postureo y poco rigor" y que quien no está de acuerdo con el Ejecutivo es un "machista, un facha o un radical".

El Gobierno ha garantizado que rectificará esta ley de Igualdad para paliar los "efectos indeseados" que se han producido desde su entrada en vigor, pero coinciden que el consentimiento seguirá en el centro y no se tocará. Sobre este aspecto, Sémper ha apuntado que en España el consentimiento "era, es y será una pieza fundamental" en los procesos judiciales y, en este caso, en un proceso penal.

"Esto no ha venido a innovarlo esta ley", ha recalcado Sémper, que considera que el problema no está en el consentimiento sino en que esta "capuza de ley pone en la calle o rebaja penas a más de 300 agresores sexuales".

Así, ha avisado de que el Gobierno va a "introducir otros elementos", mientras el núcleo del problema es que los agresores se están viendo beneficiados de una ley chapucera. "No se puede legislar a golpe de pancarta y eslogan y menos en una ley como estas características que tiene estas derivadas", ha añadido a renglón seguido.