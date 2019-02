El Senado aprueba una moción en la que se insta al Gobierno a ejecutar la inversión total en infraestructuras en Huesca

Publicado 13/02/2019 13:10:58 CET

El Senado ha aprobado este miércoles la moción, presentada por el Partido Popular, en la que se insta al Gobierno a ejecutar en su totalidad las inversiones en infraestructuras para la provincia de Huesca, previstas en el presupuesto del Ministerio de Fomento.

Según el senador del PP Ignacio Romero, faltan aún por ejecutar varias partidas de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 en carreteras y en la vía ferroviaria de la provincia aragonesa. Romero ha asegurado que el Gobierno tiene "obras pendientes de licitación que se pudieron licitar" el año pasado y "no quiso".

En la Comisión de Fomento del Senado, el popular ha indicado que esta actitud del Ejecutivo central demuestra su "nefasta ejecución" con las partidas que el gobierno de Mariano Rajoy destinó para Huesca. "Están haciendo pan con tortas y engañando a la población aragonesa", ha puntualizado.

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha ejecutado poco y ha gestionado mal; ha ralentizado las partidas e incluso las diferentes obras que estaban en marcha y algunas que no ha querido licitar", ha destacado Romero.

La senadora del PSOE Begoña Nasarre, ha compartido la idea de que la inversión en las infraestructuras de la provincia es "fundamental" pero ha destacado que las cifras dadas por Romero están "desfasadas y obsoletas" puesto que hoy se han votado unos nuevos presupuestos para 2019, que minutos antes de acabar la Comisión han sido rechazados en el Congreso.

Así, ha aseverado el "máximo" compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con las inversiones en Huesca, que "crecen un 6%" respecto a los presupuestos de 2018 y se colocan "en el número cinco del ranking de mejoras de presupuestos" de provincias.

"Nos comprometemos a seguir trabajando como estos ocho meses, en los que nos hemos comprometido con las infraestructuras en Huesca para que se conviertan en desarrollo", ha señalado la senadora del PSOE.

Sin embargo, Romero se ha mostrado en desacuerdo con la inversión prevista para Huesca en los presupuestos socialistas, ya que asegura que estos "han minorado considerablemente" las partidas para la provincia aragonesa.

"En inversiones --para Huesca-- en 2018 había más de 16 millones de euros y ahora, en 2019, lo dejan en menos de seis millones de euros", ha especificado Romero que considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede presumir por tanto de inversiones en Huesca".

Por eso, a Romero no le sorprende, según ha reconocido, que "se tumben" los PGE para 2019, puesto que "su credibilidad deja mucho que desear" tras comprobar que no han ejecutado todas las partidas de los presupuestos de 2018. "No quisieron votar a favor a los PGE de 2018 cuando son mejores que los que plantean ahora mismo para 2019", ha sentenciado.

La moción al Gobierno para ejecutar la totalidad de las inversiones destinadas a la mejoría de carreteras y red ferroviaria ha obtenido 16 votos a favor, nueve abstenciones y cero en contra.