El Senado insta al Gobierno a elaborar en tres meses un plan específico para Canarias por la guerra de Irán

Archivo - Banderas de las Comunidades Autónomas frente a la fachada del Palacio del Senado, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha aprobado este miércoles una iniciativa de Agrupación Socialista Gomera (ASG) que urge al Gobierno a elaborar, en el plazo de tres meses, un plan específico para Canarias de medidas ante la guerra de Irán, con especial atención en las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro.

Se trata de una moción --iniciativa no vinculante-- que surge de la interpelación que tuvieron hace unas semanas el senador de ASG, Fabián Chinea, y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre este asunto.

En ese momento, Carlos Cuerpo descartó hablar de más propuestas específicas para Canarias ante la guerra de Irán, como le exigía ASG, aunque sí que reivindicó las medidas anticrisis ya aprobadas por el Gobierno, que contemplaban propuestas concretas para el archipiélago.

Sin embargo, el senador gomero ha presentado esta iniciativa que insta al Gobierno a presentar, en el plazo más breve posible, un plan específico para Canarias, "teniendo en cuenta las singularidades económicas, fiscales y territoriales derivadas de su condición de región ultraperiférica".

La iniciativa ha sumado además enmiendas de otros grupos, que, entre otras cosas, insta al Gobierno a presentar en un mes un primer informe de avance sobre las medidas de aplicación inmediata, entre ellas la compensación a Canarias por el impacto diferencial del IGIC sobre la rebaja del IVA en combustibles.

Asimismo, ASG ha dejado por escrito que la singularidad del Régimen Económico y Fiscal de Canarias "no suponga una desventaja en el acceso a las medidas de apoyo público adoptadas a nivel estatal", por lo que propone habilitar mecanismos compensatorios específicos financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Del mismo modo, busca un grupo de trabajo técnico con mandato definido y calendario concreto para impulsar un marco de coordinación efectiva entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, "orientado a la adopción de medidas adaptadas a la realidad" del archipiélago.

También propone la incorporación en el diseño de las medidas económicas y fiscales una atención específica a las islas no capitalinas, en particular a aquellas que sufren doble insularidad, como La Gomera, La Palma y El Hierro.

Por último, ASG pretende aprovechar esta iniciativa para forzar al Gobierno a implantar una bonificación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los residentes en las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro.

CUERPO DEFIENDE MEDIDAS A LARGO PLAZO

Precisamente hoy, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, ha defendido ir "más allá de lo coyuntural" en las ayudas para Canarias por la guerra en Irán y ha dicho que el FMI ya contempla escenarios "más adversos que benignos" y que los impactos en la economía pueden ser mayores de los esperados.

Así lo ha dicho en respuesta a la interpelación urgente en el Congreso de los Diputados de Cristina Valido García, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el impacto de la crisis generada por la guerra de Irán en Canarias y las medidas urgentes a poner en marcha para enfrentar sus consecuencias en la región ultraperiférica.

Cuerpo ha asegurado que, según el mensaje del Fondo Monetario Internacional (FMI), se plantea un escenario "más adverso que benigno" en los mercados internacionales motivado por la incertidumbre y la duración de la guerra en Oriente Próximo y eso motiva que la recuperación y las respuestas sean complejas y a largo plazo.

En cuanto al combustible y el turismo, Cuerpo ha defendido la buena situación de las reservas de queroseno españolas "gracias a las ocho refinerías", pero ha asegurado que también depende de las capacidades de otros países para "llenar sus aviones" de cara a posibles afecciones al sector turístico, uno de los principales motores de la economía canaria.

Una preocupación que, ha asegurado, llevará a la próxima reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN), que tendrá lugar en diez días.

Respecto a las medidas adoptadas en Canarias, Cuerpo ha recordado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para que "el Estado financiara, vía compensación, medidas complementarias que el Ejecutivo Canario podía activar en su ámbito competencial", con el objetivo de paliar los efectos socioeconómicos de la guerra. Al respecto, ha incidido en que este acuerdo ha contribuido a que el gobierno insular implemente una reducción del Impuesto General Indirecto Canario en gasolinas, que "ha pasado del 1 al 0%", entre otras bonificaciones.