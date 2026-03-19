El Senado llevará a Pedro Sánchez ante el Constitucional por no acudir a un Pleno de enero

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 21 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha iniciado las acciones para elevar ante el Tribunal Constitucional (TC) el conflicto de atribuciones con el Gobierno que fue impulsado por el PP por la ausencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en un Pleno extraordinario durante el mes de enero, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Los 'populares' hicieron valer su mayoría en el Senado para aprobar este conflicto de atribuciones con el Gobierno hace un mes en el Pleno de la Cámara Alta y este jueves se ha producido el formalismo en la Mesa del Senado para continuar con el trámite y trasladarlo a los servicios jurídicos.

El PP se queja de que Sánchez no acudió al Pleno extraordinario de finales de enero en el Senado pese a que estaba citado para hablar sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Es más, el presidente del Senado, Pedro Rollán, mandó una carta al jefe del Ejecutivo en la que le advertía de "consecuencias jurídicas" si se ausentaba.

Del mismo modo, el PP hace unos meses cambió el Reglamento del Senado para obligar al presidente del Gobierno a comparecer ante la Cámara Alta una vez al mes. No obstante, Sánchez ha cumplido este marzo de 2026 dos años sin acudir al control del Senado.

Por todo ello, los 'populares' elevaron un nuevo conflicto de atribuciones --el enésimo choque institucional impulsado por el PP en el Senado--, en esta ocasión sobre las ausencias de Pedro Sánchez en la Cámara Alta.

Según el procedimiento del conflicto de atribuciones, el Pleno del Senado lo aprobó hace un mes, la Cámara Alta lo adoptó como suyo y se remitió al Gobierno.

El Ejecutivo tenía un mes para contestar desde que recibió el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tenía la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En cualquier caso, Sánchez no ha comparecido en el Senado y la institución ha iniciado el camino para elevar ahora este asunto al Tribunal Constitucional.