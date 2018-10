El Senado desaprueba a Mulet (Compromís) por llamar "cretino" al alcalde de un pueblo soriano

Actualizado 19/10/2018 11:09:13 CET

ERC recuerda al PP que impidió reprobar a Imbroda por llamar "piraos" e "insufribles" a los independentistas

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Entidades Locales del Senado finalmente no ha reprobado al portavoz de Compromís en la Cámara Alta, Carles Mulet, como estaba previsto, pero sí ha desaprobado sus descalificaciones contra el alcalde de Valdelagua del Cerro (Soria), Ruymán Domínguez, a quien llamó "cretino" después de la polémica suscitada por el cambio de nomenclatura franquista del callejero del pueblo.

El PP registró una moción en agosto para reprobar al senador de la Comunidad Valenciana en esta comisión, pero ha decidido aceptar la enmienda de la senadora de Foro Asturias, Rosa María Domínguez de Posada, que limita a una "desaprobación" el insulto contra el alcalde de este municipio, que supone "una afrenta tanto para el regidor, como para los propios vecinos".

Mulet envió una carta al primer edil del municipio soriano instándole a cambiar la nomenclatura franquista de algunas calles del pueblo. Mediante otra misiva, el alcalde de Valdelagua del Cerro le reprochó que solo se acordase de ellos para cambiar el nombre de una calle y no pusiera el mismo empeño en combatir el fenómeno de la despoblación, que acecha a esta localidad que cuenta con 22 habitantes.

Como consecuencia de esto, Mulet publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: "Hay que ser cretino para enviar esa carta y aplaudirla. Me da igual dónde esté ese y otros pueblos y los habitantes que tenga".

Según han defendido en sus intervenciones Domínguez de Posada y el portavoz 'popular' en la comisión, Miguel Ángel Valverde, reprobar al senador sería "darle más importancia que la que tiene" y "desvirtuar" una figura "reservada" a miembros del Gobierno.

Han apoyado la enmienda de sustitución planteada por Foro Asturias tanto el PP como el PNV --que ha señalado que inicialmente iba a votar en contra de la reprobación que proponía el PP--, mientras que el PSOE ha anunciado su abstención, y Unidos Podemos y ERC han criticado que el PP presente esta iniciativa. Eso sí, todos los intervinientes han censurado las palabras de Mulet.

EL "RUFIÁN PARTICULAR" DEL SENADO

"Reprobar a un senador de esta cámara es darle una importancia a la altura de un miembro del Gobierno que no creo que merezca el señor Mulet", ha argumentado Domínguez de Posada en la defensa de la enmienda, en la que se ha referido al senador de Compromís como el "Rufián particular" del Senado.

La parlamentaria asturiana, de hecho, ha admitido que debido a las "ofensas" proferidas en el pasado por el senador contra su comunidad autónoma y contra ella misma, se ha visto obligada a "incumplir la máxima" que le dio su padre: "Que el saludo no se le niega a nadie". Según ha reconocido, Mulet es la única persona a la que no da ni los buenos días cuando se cruzan por los pasillos de la Cámara Alta.

"PROVOCACIONES E INSULTOS" DE MULET

Por su parte, Valverde, que ha aceptado la enmienda de la senadora, ha calificado de "muy triste" el grado de convivencia al que han llegado miembros del propio grupo mixto con este senador --tanto Compromís como Foro Asturias están el grupo mixto-- y ha enumerado distintos episodios en los que Mulet ha buscado "el eco mediático" con "provocaciones e insultos, empleando un tono chusco y simplón".

Así, ha recordado que Mulet llamó "adoquín y supino ignorante" al presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, con quien además sacó "su fusil dialéctico" diciéndole que su ambiente era "paleto"; que a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, la definió "asco de señora"; o que se refirió al escritor Arturo Pérez-Reverte como "papanatas y bocazas".

También ha apuntado que calificó una moción de Foro Asturias para promocionar una festividad regional de carácter religioso como "rancia, franquista y ridícula", que llamó al PP "formación ilícita" y que tachó de "farsa" la comisión de investigación en el Senado sobre la financiación de los partidos políticos.

Por último, ha rememorado la pregunta parlamentaria dirigida por Mulet al exministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Montoro, en la que vestía una camiseta del señor Burns, personaje de 'Los Simpsons'; una "payasada" con la que, según Valverde, el senador de Compromís trató de "ridiculizarlo" por su aspecto físico.

ERC: "INCREÍBLE" QUE EL PP PRESENTE LA MOCIÓN

La senadora de ERC Mirella Cortès ha tildado de "increíble" que el PP presente este iniciativa cuando, según ella, los 'populares' han insultado a Mulet con descalificativos tales como "payaso", "imbécil" o "tonto". Ha lamentado los insultos y "actitudes irrespetuosas" que se producen en el Pleno del Senado, y ha garantizado que a su grupo le han llegado a gritar "terroristas".

La parlamentaria independentista ha recordado que, además, el PP impidió en junio con su mayoría absoluta reprobar al presidente de Melilla y de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, Juan José Imbroda, por llamar "'piraos'" e "insufribles" a los separatistas. Asimismo, ha expresado su "deseo" de que la expresión empleada por Domínguez de Posada 'Rufián particular' no sea "otro insulto" al grupo de ERC.

En un sentido parecido se han manifestado también la senadora de Podemos Celia Cánovas y la portavoz del PSOE en la comisión, Manuela Galiano, quienes han aseverado que en el Pleno del Senado se escuchan "auténticas barbaridades" y han instado a velar por dar "ejemplo a la ciudadanía".

"Espero que por el bien de la institución que representamos, este no sea el recuerdo que deje tras su paso por la política", ha expresado Galiano sobre las formas del senador Mulet, y, aunque ha dicho que la Comisión de Entidades Locales no es el lugar para reprobar a nadie y que la Cámara Alta no debe entrar en esa dinámica, ha añadido: "Unas disculpas a tiempo fortalecen la libertad de expresión y dicen bien y mucho de quien se excede".