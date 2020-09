El senador del PP David Erguido renuncia a su escaño tras ser citado el 23 de octubre por el juez de 'Púnica'

Erguido, que quiere declarar ya para "aclararlo todo" cuanto antes, ha decidido dejar su acta voluntariamente

El senador del PP David Erguido ha renunciado a su escaño en el Senado tras conocerse que ha sido citado el día 23 de octubre por el juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa 'Púnica', según han informado a Europa Press fuentes del partido, que han subrayado que él mismo ha dado el paso de dejar su acta de forma voluntaria.

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional que instruye este caso le ha citado en calidad de investigado en el marco de la pieza separada número 7 relativa a contratos de distintos ayuntamientos madrileños con la empresa 'Waiter Music'.

La citación se produce después de que desde el Partido Popular ya se confirmara la pasada semana que David Erguido acudiría voluntariamente a declarar "a pesar de que no estar obligado a hacerlo" por ser aforado ante el Supremo.

"DESEA ACLARARLO TODO" PORQUE NO TIENE "NADA QUE OCULTAR"

Al conocerse esa citación del día 23, fuentes 'populares' ya habían hecho hincapié en que Erguido quería declarar voluntariamente, pese a que estando aforado le asistía la posibilidad de iniciar un procedimiento de suplicatorio ante las Cortes Generales.

"El senador no va a ponerse el escudo del aforamiento. No quiere un escarnio para el partido", habían asegurado este mismo lunes a Europa Press fuentes del partido, que habían añadido que Erguido está "deseando aclararlo todo" ante la Audiencia Nacional cuanto antes porque "no tiene nada que ocultar".

Sin embargo, poco después el PP ha confirmado la renuncia a su escaño en la Cámara Alta. "David Erguido Cano, senador por la Comunidad Autónoma de Madrid, por el presente escrito renuncia a su condición de senador con efectos desde el día de la fecha", reza textualmente en el escrito que se ha registrado este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press.

CASADO Y SU PROMESA DE EJEMPLARIDAD

Aunque los Estatutos del PP no le obligan a dejar en este momento su acta de parlamentario --la regla general es cuando se abre juicio oral--, Erguido ha decidido voluntariamente dar ese paso y renunciar su escaño en el Senado, según las fuentes consultadas.

En las últimas dos semanas, a raíz de otro caso que afecta al PP, la llamada 'operación Kitchen' relativa al presunto espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas, Pablo Casado ha recordado sus promesas de "ejemplaridad" y "tolerancia cero" contra la corrupción con las que se presentó hace dos años al Congreso del partido.

"A mi Pedro Sánchez no me va a dar ni una lección de honorabilidad porque tiene a tres ministros de los ERE en su gobierno y yo, sin embargo, no tengo a ni un solo investigado y a ni un solo imputado, no solo en las listas electorales, sino tampoco en el equipo del PP", ha proclamado este mismo lunes en una entrevista en Telecinco.

Erguido no formó parte de las listas electorales sino que fue elegido senador por designación autonómica. Mantiene una buena relación con Pablo Casado desde hace muchos años, dado que ambos coincidieron como diputados autonómicos en Madrid cuando era presidenta regional Esperanza Aguirre.

Asimismo, Erguido ha sido concejal del ayuntamiento madrileño de Algete (2007-2011) y después concejal en el Ayuntamiento de Madrid (2011-2015). Actualmente, en el Senado era portavoz adjunto del Grupo Popular, ocupaba la Vicepresidencia Segunda de la Comisión de Asuntos Exteriores y era vocal en otras tres comisiones en la Cámara Alta.