Sergio Pascual (Podemos) aboga por la "lógica de consenso" de la Transición ante el panorama político actual

Publicado 01/03/2019 12:40:03 CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos en el Congreso, Sergio Pascual, ha apostado por la "lógica de consenso" que tuvo España durante la transición para abordar el panorama político actual y la crisis originada por el procés catalán, y ha recordado que ése fue un período en el que todos remaban "en la misma dirección".

"Si la derecha post Rajoy dejaran de mirar a la cámara y buscaran soluciones, dejarían de criticar", ha manifestado Pascual en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, recordando que el PP en su momento también mantuvo negociaciones con el independentismo.

Preguntado por la caída en la intención de voto del partido 'morado' en el último barómetro del CIS, Pascual ha respondido que en Podemos "cabalgaban en la ola del cambio y querían que fuera ya". Así, ha recordado que cuando en Podemos no consiguieron la suficiente fuerza para gobernar "les tocó reformular su estrategia". "Eso no se hace de forma sencilla y los logros no se alcanzan de forma tan rápida", ha subrayado.

Inquirido sobre si Podemos se ha visto perjudicado por la cuestión catalana, Pascual ha advertido que se ha dado "una inflación de gestos". "Hay un problema de altura de miras, de visión de Estado, por parte de la clase política de nuestro país", ha agregado.

Asimismo, Pascual ha recalcado que en Podemos han asumido una posición que, aunque "no gane mucho en términos electorales", sí lo hace en "honestidad". "No es fácil, pero se debe encontrar un diálogo que acabe en las urnas con catalanes y españoles", ha determinado.

Por otro lado, ha apuntado que el problema "no se va a solucionar con la vía del 155". "Esto lo entendía Rajoy cuando aplicó el artículo para hacer elecciones. Sabía que no podía secuestrar los colegios catalanes para secuestrar el pensamiento", ha asegurado.