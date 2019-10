De la Serna no ve causa para aplicar ahora el 155 en Cataluña, aunque la actitud de Torra es "impresentable"

Publicado 22/10/2019 16:22:16 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex ministro del PP Íñigo de la Serna se ha mostrado contrario a aplicar ahora el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, pues considera que no hay una quiebra constitucional "suficientemente grave", y ha añadido que no contaría con el apoyo de la comunidad internacional.

"No estoy de acuerdo en aplicar ahora el 155. Considero que no hay una quiebra del sistema constitucional suficientemente grave. La actitud del presidente de la Generalitat, Quim Torra, es impresentable, pero no es suficiente", argumentó.

El ex ministro defendió durante su intervención en el foro 'Diálogos para el desarrollo' que cree en el diálogo con la Generalitat, pero reconoció que "no sobre lo único que quiere Torra", que es "cuándo" se sale Cataluña de España.

"Torra quiere diálogo solo sobre una cosa: da igual de lo que se hable. Lo único de lo que se quiere hablar es de cuándo nos salimos de España", aseveró.

De la Serna dijo saberlo de primera mano pues cuando estaba en el Gobierno así fue. "La única solución es que se incorpore gente [al movimiento independentista] que sea capaz de entender que sus aspiraciones han de llevarse a cabo respetando una serie de reglas del juego, que es la legalidad y la Constitución".

Pero los de "ahora mismo no lo aceptan ni lo entienden". "Es necesario que haya gente que le ponga sentido común", insistió.

CONTRARIO A LA PRISIÓN PREVENTIVA

De la Serna dijo también que no ha visto con buenos ojos la prisión preventiva que han sufrido los políticos del 'procés': "No estoy de acuerdo con esos dos años en prisión preventiva".

Y es que, dijo, algunos de esos políticos cree que son "buenas personas" que "en una situación de ensoñación sobre un imposible empujaron a mucha gente" hasta llegar al momento actual.