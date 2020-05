Simón admite que hay "algunos cientos de fallecidos" que no se han ubicado aún a lo largo de la epidemia

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, ha admitido hoy que hay

"algunos cientos de fallecidos" que no se han ubicado aún a lo largo de la pandemia.

Esta es la explicación que ha dado tras las variaciones en las cifras de la pandemia en España que se están produciendo en los últimos días. En la estadística de ayer había 1.900 fallecidos menos que las cifras ofrecidas por el Ministerio de Sanidad el día anterior. Y hoy ese número total ha crecido en 283 fallecidos, pero según el doctor Simón, solo 35 corresponden a los últimos 7 días.

"En los últimos 7 días, con fecha de defunción en los últimos 7 días, se han notificado 25 fallecidos", ha precisado antes de exponer que en el total de las cifras se ve que hay 283 fallecidos más que ayer. "Estos casos son fallecidos que incluyen los 35 que se identificaron ayer y casos antiguos que había que adjudicarles la fecha de defunción", ha precisado.

Según el doctor Simón, "este proceso va a seguir todavía unos días porque todavía tenemos algunos cientos de fallecidos, dentro de los 27.117 que tenemos ahora ya ubicados, que hay que saber ubicar a lo largo de la epidemia".

Algunos de estos, según el director del CCAES, son fallecidos antiguos y otros se retirarán de la categoría de fallecidos por coronavirus porque "al final algunos de ellos no se han confirmado el diagnóstico". Otros, ha insistido, simplemente hay que "reubicarlos" por lo que este proceso "va a seguir todavía unos días". "Pero las cifras respecto a los totales de fallecidos no hacen un cambio fundamental", ha matizado.

Aunque considera que lo importante no es este dato porque no modifica lo que "ahora nos interesa" que es conocer la evolución de la pandemia a lo largo de los últimos siete días. Y a este respecto, ha precisado que en 10 comunidades autónomas no ha habido ningún fallecido en la última semana y en otras 5 regiones solo se han producido entre uno y dos fallecidos.