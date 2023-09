Sirera (PP) ha tenido contactos con dos concejales y un exdiputado de Junts sobre la investidura de Feijóo

Ha trasladado a Feijóo lo que le explicaron, pero no a Alejandro Fernández

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha tenido contactos, como mínimo, con dos concejales y un exdiputado de Junts para conocer su posición y sus demandas en relación a la constitución de la Mesa del Congreso y la investidura.

"Coincido cada día con concejales de otros grupos, también de Junts, con los que hablo sin problema. En alguna de las conversaciones he preguntado qué pedían y qué querían. Entra dentro de la normalidad de los partidos", ha explicado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Pese a asegurar que no se considera interlocutor y que no ha recibido un mandato del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para negociar con Junts, sí le ha trasladado lo que le explicaron así como a otras personas del partido, pero no al líder del PP catalán, Alejandro Fernández.

"La responsabilidad de formar gobierno le corresponde a Feijóo. Le corresponde a él tener la información y decidir qué quiere hacer. Tenemos que ayudar y molestar lo mínimo posible", ha sostenido Sirera, restando importancia al hecho de no haber hablado de ello con Fernández.

También ha negado que uno de los dirigentes de Junts con los que haya hablado sea con el líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias, y ha apuntado que tampoco ha hablado con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont: "Ni he hablado ni hablaría con él. Lo que debe hacer es ponerse a disposición de la justicia".

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Tras no poder asistir a la conferencia del jueves de Alejandro Fernández porque tenía una entrevista pactada desde hacía días, ha evitado posicionarse sobre su contenido al no haber podido seguirla después de que el primero pidiera un PP catalán sin tutelas, en referencia implícita a Feijóo.

"Los partidos tienen una cierta disciplina pero no somos sectas. La discrepancia y las diferentes formas de ver de la gente es algo que enriquece", ha apuntado Sirera, que también ha minimizado la ausencia en el acto de los principales dirigentes del partido en Catalunya.

ACTO DEL 24 DE SEPTIEMBRE

Sobre el acto que el PP ha convocado el 24 de septiembre en Madrid en contra de la amnistía, ha explicado que intentará asistir porque coincide con las fiestas de la Mercè en Barcelona: "Es importante ir", ha dicho.

Además, ha manifestado que le sorprenden determinadas críticas al expresidente del Gobierno José María Aznar por pedir una movilización en contra de la amnistía cuando, a su juicio, esto no pasa cuando líderes independentistas piden hacer lo mismo "para ir en contra de España".

"Aznar se refería a que, ante situaciones que ponen en peligro la convivencia y la ley, tenemos que reaccionar y movilizarnos. Lo ha dicho Aznar, Felipe González y otros exdirigentes del PSOE", ha señalado.

Para Sirera, no hay discrepancias entre lo que defiende Aznar y Feijóo, y ha negado que el primero haya perjudicado la posible investidura del actual líder del PP con sus declaraciones.