Sortu pide que los presos de ETA salgan de prisión porque ya han "pagado por el daño producido"

Insta al PNV a apostar por la soberanía y reclama una reforma del modelo policial por que la Ertzaintza "rezuma odio" a la izquierda abertzale

BILBAO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha pedido hoy que los presos de ETA salgan de prisión porque considera que "ya han pagado por el daño producido". Además, ha reclamado al PNV que apueste por la soberanía y ha apostado por "reformar profundamente el modelo policial"

porque cree que la Ertzaintza rezuma odio hacia los colectivos de la izquierda abertzale.

En declaraciones a Radio Popular, recogidas por Europa Press, el líder de la formación integrada en EH Bildu se ha referido además a la futura transferencia de la gestión de prisiones a Euskadi y ha defendido que la competencia llega tarde y fruto de "la movilización sostenida durante décadas y del reforzamiento del soberanismo de izquierdas".

Pese a todo, ha considerado que "no es suficiente", ya que la competencia de la política penitenciaria, "la decisión final, seguirá estando en Madrid" y la realidad de los "presos políticos vascos" dista mucho de ser la que debiera ser.

Así, ha reclamado que se ponga fin a la "política de excepción" y "se vaya más allá", por lo que ha apostado por "hablar y reivindicar ya la libertad de todos estos presos". En su opinión, la construcción de una paz "justa, estable y duradera" también exige poner fin a "esta cuestión" y posibilitar que "puedan volver a sus casas".

Según ha expresado, si se afirma que la libertad de los presos de ETA puede "herir ciertas sensibilidades" es "porque estas personas están en la cárcel". "Los militantes de ETA ya han pagado, y de qué manera, por aquella violencia y hechos de los que son responsables. ¿Cuánto han pagado los responsables de la violencia de Estado, los criminales de la guerra sucia, los torturadores? Cero", ha reprobado.

De este modo, Rodríguez ha asegurado que se vive un "agravio comparativo terrible" ya que, mientras "los responsables de la violencia de ETA han pagado, en algunos casos con creces por el daño producido, los responsables de la violencia de Estado no lo han hecho". "Además, mientras la violencia de ETA es pasado, la violencia del Estado continúa siendo presente", ha dicho.

Rodríguez, que ha afirmado además que en los últimos meses se han visto "hechos muy graves protagonizados por la Ertzaintza", ha denunciado que se han "apaleado jóvenes y trabajadores", mientras el Gobierno vasco, a su juicio, ha "criminalizado colectivos y sectores que son víctimas de una actuación desproporcionada" de la Policía vasca.

"PROBLEMA DE LA ERTZAINTZA"

"No son los jóvenes quienes tienen un problema con la Ertzaintza, es la Ertzaintza quien, a la vista de estos sucesos, tiene un auténtico problema con los valores democráticos fundamentales. Una policía democrática no actúa de esa manera, no apalea a sindicalistas, trabajadores y jóvenes", ha expresado.

En esta línea, ha apostado por "reformar profundamente el modelo policial" y ha lamentado que no se haya dado "la menor depuración o cambio tras diez años desde la desaparición de ETA".

"¿Qué cambios se han producido tras la muerte de Iñigo Cabacas? ¿Qué ha cambiado en ese proceder? A veces lo que rezuma es odio hacia determinados colectivos como la Izquierda Abertzale, trabajadores o jóvenes", ha insistido.

Asimismo, ha advertido que en la actual Ertzaintza "perduran actitudes" del pasado y ha defendido un modelo policial que apueste por "la prevención y la contención". "Que ante problemas opte por minimizarlos y no por maximizarlos", ha aseverado.

PIDE AL PNV APOSTAR POR LA SOBERANÍA

Respecto a los indultos a los líderes del 'procés' catalán, Rodríguez lo ha considerado un triunfo del independentismo catalán, en la medida que el Gobierno no los hubiera concedido de no haberse visto "obligado a ello".

Tras indicar que no es "fácilmente comprensible" que políticos sean encarcelados "simplemente por haber posibilitado que el pueblo decidiera su futuro, simple y llanamente por poner urnas", ha considerado que el Ejecutivo central trata de "minimizar el descrédito que sufre".

En este contexto, ha reclamado al PNV que deje de "marear la perdiz y de dar vueltas a la rotonda", después de que el lehendakari Urkullu comenzara su primer mandato señalando que en 2015 Euskadi contaría con un nuevo estatus y desde entonces ésta haya sido "una de sus propuestas estrella".

"Ahora vuelven a decir que hace falta un nuevo estatus que establezca una relación de bilateralidad con el Estado. El PNV debe apostar decididamente porque esta sociedad se dote de un nuevo estatus de soberanía", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que EH Bildu y PNV ya alcanzaron un acuerdo de bases para un nuevo estatus, pero los jeltzales, "a los diez meses, decidieron desdecirse y hacer un acuerdo alternativo con PSE y Podemos".

De este modo, ha subrayado que EH Bildu "reivindica aquel acuerdo" y ha instado al PNV a "volver" al mismo y apostar "decididamente por un estatus de soberanía".

Por último, el líder de Sortu ha defendido que los vascos tienen "el mismo derecho que "españoles o alemanes" a decidir libremente sobre las cuestiones que les afectan. "¿Está el PNV ahí o no? El PNV lo que hizo en su momento y sigue haciendo es renunciar a todo eso. El acuerdo con PSE y Podemos deja fuera el reconocimiento nacional de este país o la institucionalización del derecho a decidir", ha lamentado.