La sostenibilidad en la construcción protagoniza 'The miss getting to zero' los próximos días 16, 17 y 18

The Miss Getting to Zero

The Miss Getting to Zero - IFEMA

Un evento "oportuno y único" para compartir experiencias y generar oportunidades de negocio en el ámbito de una economía descarbonizada

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sostenibilidad y la neutralidad climática en el sector de la construcción y edificación protagoniza la próxima convocatoria de 'The miss getting to zero' by ePower&Building, organizada por Ifema Madrid y que se desarrollará en formato híbrido los próximos días 16, 17 y 18.

En un comunicado, el consorcio ha explicado que en el marco de la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente (Genera) y coincidiendo con Climatización Y Refrigeración (C&R) mostrará la apuesta del sector de la construcción y edificación por la sostenibilidad y la neutralidad climática, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Más de una decena de espacios de debate y novedades conformarán esta área, para apoyar el proceso de descarbonización en edificación. 'The miss getting to zero' ofrece a estudios de arquitectura, empresas instaladoras, ingenierías, promotoras, gestores urbanos y constructoras un punto de encuentro y referencias contrastadas para incorporar productos y soluciones que contribuyen a la sostenibilidad en la edificación.

Esta iniciativa está promovida por la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco) y la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas, (Asefave) con la colaboración de la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura (Asa), que se ocupa de la selección de los productos a exponer y de coordinar las jornadas.

El cambio de modelo energético, la generalización del análisis del ciclo de vida como herramienta para la toma de decisiones, la rehabilitación del parque construido, el mantenimiento de los edificios, la responsabilidad del usuario, los planes de la administración para la rehabilitación, o el papel de la Economía son aspectos clave para alcanzar el objetivo de una edificación descarbonizada en 2050.

Según el comunicado, los edificios representan el 39% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, incluido el 28% en emisiones operativas y el 11% en materiales de construcción y construcción. La tasa de rehabilitación de los edificios existentes es apenas del 1%, menos de un tercio de la tasa necesaria para cumplir con los objetivos climáticos de París.

La convocatoria se presenta como un evento "oportuno y único" para compartir experiencias, tomar el pulso al mercado y generar oportunidades de negocio en el ámbito de una economía descarbonizada.

Asimismo, 'The miss getting to zero' apoyará al sector en su ambición climática y apuesta por la sostenibilidad, dando visibilidad al esfuerzo en I+D de las empresas con materiales, sistemas y soluciones constructivas cada vez más eficientes energéticamente.

TRES DÍAS CON DIFERENTES JORNADAS

A lo largo de los tres días, asociaciones, centros de investigación y empresas organizarán diferentes jornadas que incidirán en los temas de más actualidad en materia de sostenibilidad edificatoria.

El primer día del evento, el 16, Tecnalia Research & Innovation presentará el proyecto FacadeReLog y sus objetivos de sostenibilidad y circularidad, tratando aspectos técnicos de ingeniería en fachadas y construcción para una economía circular.

Por la tarde tendrá lugar una nueva sesión de Tecnalia bajo el tema 'Modelos de negocio y cadena de valor para una industria de fachadas Circular'. Ese mismo día Cepco abordará la regulación de los 4.420 millones de euros de inversión en rehabilitación residencial y construcción de vivienda social con cargo a los fondos europeos.

El día 17, el programa de jornadas contará con una sesión organizada por Asa sobre 'Materiales innovadores para la mejora de la circularidad y del aprovechamiento de la energía en la construcción arquitectónica' y las empresas Deceunink y Soprema Iberia presentarán soluciones innovadoras para una mayor circularidad. Mientras que los centros de investigación Tecnalia y Energy Lab presentarán casos prácticos y la solución GoSafe para rehabilitación.

El último día, Hispalyt y Consorcio Passivhaus abordarán los sellos y la relación clave entre talento y sostenibilidad. También Avante Fundación tratará la formación en circularidad y Profine la importancia de las ventanas en la construcción industrializada.

Por su parte, Anerr cerrará el programa de jornadas incidiendo en la importancia de los fondos Next Generation para el desarrollo de la rehabilitación edificatoria.

Estos espacios de debate y análisis permitirán mostrar los "compromisos y avances" de la industria y sus empresas así como los productos y soluciones desarrolladas en el ámbito de los materiales y la tecnología, que "contribuyen" a la mitigación de emisiones y la eficiencia energética.

La celebración de 'The miss getting to zero' by ePower&Building cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid en el marco de un convenio de colaboración con Ifema Madrid, dirigido a apoyar a las empresas en su transformación digital y en su internacionalización, así como al objetivo común por el que trabajan ambas instituciones como es la promoción económica e internacional de la región.