La sucesión de Rivera en Ciudadanos no se resolverá antes de cuatro meses y hasta entonces habrá una gestora

Actualizado 13/11/2019 15:17:06 CET

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en rueda de prensa en la sede del partido. - Marta Fernández - Europa Press



Villegas asegura que las cuentas del partido están "saneadas" y que solo deberán hacer un "pequeño ajuste" tras perder 47 escaños

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La sucesión de Albert Rivera al frente de Ciudadanos no se resolverá antes de cuatro meses porque el congreso extraordinario donde se elegirá al nuevo presidente y a la nueva Ejecutiva no se celebrará antes del 10 de marzo. Hasta entonces, habrá una gestora que se ocupará de gestionar el partido en el día a día.

Así lo ha explicado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en rueda de prensa tras la reunión mantenida este miércoles por el Comité Permanente de la Ejecutiva, que permanece en funciones hasta que se constituya la gestora.

La futura gestora se constituirá en una reunión del Consejo General que debe ser convocada por el presidente de este órgano, Manuel García Bofill, dentro de un plazo de 15 días desde que decida ponerle fecha. Mientras tanto, las secretarías ejecutivas del partido, que componen el Comité Permanente, siguen dirigiendo Cs.

NO HAY VACÍO DE PODER

Por ello, Villegas ha asegurado que "en ningún momento hay un vacío de poder" tras la marcha de Rivera, que dimitió el pasado lunes tras el batacazo sufrido por la formación naranja en las elecciones generales, perdiendo más de 2,5 millones de votos y pasando de 57 escaños en el Congreso a solo 10.

Es una situación nueva para Cs, pero "perfectamente regulada en los Estatutos y los reglamentos", ha añadido. La gestora estará integrada por entre diez y quince miembros y encabezada por el presidente del Consejo General. Su composición la decidirá este órgano si respalda con dos tercios de los votos la lista que se presente.

En el próximo congreso de Ciudadanos, la que será la V Asamblea General, los afiliados escogerán a la nueva dirección del partido y puede que también se decida si debe haber o no modificaciones estatutarias.

Lo que, en opinión de Villegas, no se va a producir en ese cónclave es un replanteamiento del ideario del partido, después de que en la anterior Asamblea General, la de febrero de 2017, se eliminara la referencia a la socialdemocracia. Ciudadanos "no es ni socialdemócrata ni conservador", está en "un espacio de centro liberal que no creo que se vaya a cuestionar", ha dicho.

CUMPLIR LOS PLAZOS COMO "GARANTÍA DEMOCRÁTICA"

Respecto a los plazos, Villegas ha recordado que los Estatutos de Cs establecen que no se puede celebrar un congreso en los cuatro meses anteriores o posteriores a un proceso electoral. Se trata de "una garantía democrática" para que quien dirige el partido "no pueda hacer por sorpresa un congreso rápido" y que quien quiera aspirar a liderarlo tenga tiempo para organizarse y presentar su candidatura.

Lo que ha dejado claro es que Albert Rivera "ha dejado un partido y un proyecto consolidados", con miles de cargos públicos, gobernando en cuatro comunidades autónomas y cientos de municipios, con diez diputados en el Congreso y siete eurodiputados en el Parlamento Europeo.

"La responsabilidad de los que seguimos al frente es continuar con ese proyecto" y preservar un espacio político "para los españoles moderados, de centro y liberales", ha manifestado.

Pero aún está pendiente de hacer el análisis sobre por qué Cs perdió tantos votos en los comicios generales del 10 de noviembre. Según Villegas, que fue el director de campaña, eso solo lo podrán hacer cuando sepan dónde se fueron los votantes que les apoyaron en abril.

VILLEGAS NO SE PRONUNCIA SOBRE ARRIMADAS

En cuanto a la sucesión, el secretario general ha dicho que habrá tiempo para hacer ese debate cuando se postulen los candidatos, tras lo cual "cada uno tendrá que tomar sus decisiones" y expresar sus preferencias.

Por ello, ha evitado pronunciarse ahora sobre una posible candidatura de la portavoz en el Congreso y exlíder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas. Tampoco ha adelantado cuáles son sus planes de futuro: "Mi compromiso ahora es hasta el próximo Consejo General" y "cuando llegue la Asamblea General, ya veremos qué equipos se presentan".

Por último, el dirigente 'naranja' ha afirmado que la situación económica de Ciudadanos está "saneada" gracias a que disponían de "un remanente suficiente" para afrontar las citas electorales. Aunque ha admitido que deberán hacer un "pequeño ajuste" por la pérdida de 47 escaños, ha señalado que las estructuras a nivel autonómico, municipal y europeo siguen siendo las mismas.