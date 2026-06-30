Sumar acusa al PP de criticar la 'ley de nietos' para poder cuestionar después el resultado electoral: "Trumpismo puro"

Archivo - El diputado de Sumar Enrique Santiago, durante la inauguración de la Jornada Inteligencia artificial y el futuro del trabajo, en el Congreso de los Diputados, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha defendido este martes la concesión de la nacionalidad española a descendientes de exiliados españoles en virtud de la conocida como 'ley de nietos', mientras que considera que las críticas del PP responden al "miedo" a que los ciudadanos voten libremente y preparan el camino para "no reconocer" un resultado electoral desfavorable, en una estrategia de "trumpismo puro".

En una rueda de prensa en el Congreso, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha censurado lo que ha tachado de actitud "temeraria y antidemocrática" de la derecha por "cuestionar el funcionamiento del sistema y ponerse la venda antes de la herida".

El portavoz de IU en el Congreso ha recordado que el PP ya cuestionó el proceso electoral de julio de 2023 alegando una supuesta manipulación del voto por correo que, según ha dicho, "se demostró falsa" y ni siquiera llevó a los tribunales. Por eso, le ha instado a acudir a la Justicia si ve "algún problema" en la conocida como 'ley de nietos', una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática de 2022.

Por su parte, el coportavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha afirmado que las críticas del PP y Vox a esta medida son "trumpismo puro" y supone "preparar el camino para no reconocer ningún resultado electoral que le sea desfavorable".

Es más, el diputado de Sumar ha destacado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere impedir que puedan votar descendientes de exiliados que posiblemente podrían apoyarle en unos comicios, lo que entraña una "argumentación sin ninguna base" y que tiene clarísimas connotaciones 'trumpistas'.

PODEMOS: "MÁS DERECHO QUE NADIE" A SER ESPAÑOLES

A continuación, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha preguntado si el PP "tiene miedo" de que los descendientes de los exiliados no les voten quizá porque ese partido fue "fundado por siete ministros de la dictadura".

Para Belarra, ese colectivo tiene "más derecho que nadie" a obtener la nacionalidad porque son hijos y nietos de "la gente que peleó por la República y se dejó la vida por la democracia" y sus familias merecen que se repare el "enorme daño" que les hizo.