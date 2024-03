Sumar demanda al PSOE no caer en la inacción y reimpulsar el Gobierno en vez de sumirse en la "bronca" con el PP

Pide a su socio que cumpla y haga permanentes los impuestos a la banca y eléctricas. También reclama la dimisión de Ayuso



MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha reclamado al PSOE de que no se puede caer en la inacción durante esta legislatura ni lanzarse todo el tiempo "al barro" y la "bronca permanente" con el PP en el Congreso, sino centrarse en la agenda social y "cumplir" con medidas del acuerdo de gobierno, como hacer "fijos" y "fuertes" los impuestos extraordinarios a la banca y las eléctricas.

"A mí hay una cosa que me preocupa, que es que no podemos andar por el camino de la no acción legislatura y gubernamental y, a la vez, convertir el Congreso en un lodazal", ha manifestado el ministro de Cultura, Ernest Urtasum, en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, cuestionado sobre el clima actual del debate político.

Urtasun ha vuelto a expresar su desacuerdo con la decisión del PSOE de renunciar a los Presupuestos Generales del Estado este año, pues detecta en su socio "cierta voluntad" de poner la acción del Ejecutivo "en suspenso porque hay muchas elecciones".

De esta forma, ha emplazado a salir de la lógica del 'y tú más' dado que la legislatura no puede transitar por "este carril", sino volcarse en responder a las necesidades de la ciudadanía. Y aunque no haya Presupuestos, Urtasun ha demandado avanzar en la reducción de la jornada laboral y hacer fijos los impuestos a la banca y a las eléctricas, que están recogidos en el acuerdo de Gobierno.

Al respecto, se ha mostrado sorprendido por las palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que en una reciente entrevista en 'eldiario.es' parecía que dejaba "un poco en el aire" el carácter permanente de estos tributos. En consecuencia, ha proclamado que la legislatura no puede estar en "stand by".

AYUSO NO PUEDE SEGUIR EN EL CARGO

Respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el portavoz de Sumar ha insistido en que debe dimitir porque su situación es "insostenible", dado que su entorno más cercano está salpicado en "casos de corrupción".

"Ayuso no puede seguir ni un minuto más en su cargo (...) Se le está empezando a poner cara de Esperanza Aguirre", ha lanzado Urtasun para exigir también que cese a su director de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, tras sus "ataques a la libertad de prensa" y su "matonismo".

Y también ha reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que deje de "estar escondido" y "condene de una manera clara y nítida esos ataques que se han hecho a los periodistas las últimas horas".

Por su parte, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha señalado que Sumar no va a contribuir a la deriva que está tomando el debate político y defiende centrarse en las medidas para prevenir la corrupción, como la medida de crear un organismo independiente contra la corrupción.

"Combatir la la corrupción es hacer propuestas, no sumarse a esta especie de circo de 'y tú más'. Eso no ayuda a nadie", ha insistido para lamentar que la actitud del "insulto" del bipartidismo, sobre todo desde la bancada de la derecha, hace que la gente se aleje de la política, algo que al final acaba pagando la izquierda.