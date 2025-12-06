Sumar se desmarca del acuerdo a la Ley de Multirreincidencia aunque cree puede servir como gesto para atraer a Junts

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustind - Alberto Ortega - Europa Press

Sumar se desmarca de la reforma penal para aumentar el castigo a la multirreincidencia y de la media docena de cambios pactados entre PSOE, Junts y PP a la ley que se tramita en el Congreso, si bien asume que puede servir como gesto que contribuya a que los postconvergentes desistan de su actitud de bloqueo al Ejecutivo.

Aparte, han emplazado a volcarse con llevar medidas sociales al Congreso, convencidos de que eso ejerce presión en Junts y también en el PP, que tienen difícil justificar su voto en contra en mejoras tangibles para la ciudadanía.

Fuentes de Sumar han dejado claro que "no van a estar" en el contenido acordado vía enmienda en la Ley de Multirreincidencia, cuyo impulso es una exigencia de la formación liderada por Carles Puigdmemont. Aparte, han apostillado que a priori, con las enmiendas transaccionadas, sus votos no son necesarios si finalmente PSOE, Junts y PP votan a favor.

No obstante, recalcan que el contenido de esta norma para modificar el Código Penal, y cuya ponencia se aprobó en comisión el jueves, no resuelve el problema de la multirreincidencia y que se trata más de un gesto político, una escenificación que le sirve a Junts y pone bases para recomponer puentes con los postconvergentes.

DISCREPANCIA PACTADA

De esta forma, asumen que es un "sapo" que se van a tener que comer y una discrepancia pactada con el ala socialista, es decir, que no afecta a las relaciones entre los dos socios de coalición. "Son cosas que pueden ayudar", resume un ministro de Sumar tras el acto de conmemoración de la Constitución en el Congreso.

El socio minoritario ha vuelto a garantizar que el Gobierno va a presentar Presupuestos y espera que Junts cambie su negativa a aprobarlos. Así, recalcan que pese al bloqueo legislativo anunciado por el partido de Puigdemont, el contexto ha cambiado y que la legislatura tiene continuidad pese a la inestabilidad del presente mandato.

CREEN QUE SALVARÁN LA REFORMA DE LA LEY DE DEPENDENCIA

De esta forma, en las filas de Sumar son optimistas y piensan que el próximo jueves se podrá aprobar la toma en consideración de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, pese a que PNV y Junts piden su devolución.

Así, otro ministro del socio minoritario del Ejecutivo ha desgranado que el camino es centrarse en la agenda social, dado que pese a las turbulencias en la legislatura puede ser lo que concite consensos entre todos sus socios.

Es más, diagnostica que esto es un elemento con una doble virtud, al permitir recomponer alianzas desde una presión virtuosa a grupos como Junts o PNV, que tendrían la difícil disyuntiva de tumbar avances perjudicando, con ello, a sus propios votantes, u optar por una visión pragmática de apoyar a cambio de otras contrapartidas.

LAS TRANSFERENCIAS DE INMIGRACIÓN, ASUNTO "MUERTO"

Lo que sí dan "por muerto" en Sumar es que se retome la proposición de ley para transferir competencias de inmigración en Cataluña, dado que Podemos no va a alterar su oposición a esta iniciativa.

También vaticinan que la legislatura llegará a 2027 y que el Gobierno tiene mínimo un año para tratar de cumplir hitos destacados de su agenda, antes de que en el último ejercicio de mandato se cuele ya el clima preelectoral.

A nivel interno, Sumar destaca que la cohesión entre los partidos que conforman el grupo han mejorado su cohesión y prueba de ello será el acto de presentación de sus líneas maestras de cara a los nuevos Presupuestos Generales.

CONSOLIDAR LA COHESIÓN DENTRO DE SUMAR PARA EXPLORAR LUEGO A PODEMOS

Al hilo, desgranan que a nivel interno el objetivo es blindar la cohesión interna de las alianzas políticas entre los partidos de la confluencia y, posteriormente, explorar si hay margen de convencer a Podemos para conseguir que en las próximas generales haya una candidatura de unidad a la izquierda del PSOE.

Finalmente, Sumar reafirma que va a dar apoyo a la candidatura de Unidas por Extremadura y que en las diferentes comunidades va a respaldar las coaliciones amplias (que agrupe a más formaciones), dado que esa es la fórmula ganadora en el plano electoral. No obstante, mantienen la incógnita de si habrá ministros del espacio que participen en la campaña extremeña, dado que eso depende de la propia candidatura abanderada por Irene de Miguel.