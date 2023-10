Sumar dice que hay leyes en vigor que contemplan la amnistía y confirma que se debe incluir a Puigdemont

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago (c), y los diputados de Sumar Francisco Sierra (i) y Tesh Sidi (d), ofrecen una rueda de prensa en el Congreso

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago (c), y los diputados de Sumar Francisco Sierra (i) y Tesh Sidi (d), ofrecen una rueda de prensa en el Congreso - A. Pérez Meca - Europa Press

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, cree que hay que "desconfiar" de quien asegura que la amnistía no está prevista en el régimen constitucional porque sostiene que hay leyes en vigor que contemplan esta figura. También ha confirmado que la futura ley deberá incluir al expresidente catalán Carles Puigdemont, que se mantiene huido de la justicia española: "No tiene sentido dejar flecos abiertos", ha dicho.

En rueda de prensa en el Congreso, Santiago ha respondido así al ser preguntado en diversas ocasiones por el contenido de la propuesta sobre la amnistía que la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, tiene previsto presentar el próximo martes en Barcelona.

Santiago ha señalado que el dictamen lo han redactado juristas de reconocido prestigio y que lo que pretende es explicar a la sociedad española lo que considera que son "obviedades jurídicas y políticas", como que la amnistía es una figura jurídica que está en nuestro ordenamiento jurídico y que debe aplicarse con la misma normalidad con la que se hace en otros países de nuestro entorno.

NO TIENE NI PIES NI CABEZA

En concreto, el diputado de Sumar ha recordado que la amnistía está contemplada, entre otros, en el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en un real decreto que regula las responsabilidades administrativas de los funcionarios y en la Ley de Memoria Democrática, normas todas ellas que, según ha recalcado, "no han sido recurridas por nadie al Tribunal Constitucional". A ello añade tratados internacionales suscritos por España que recogen la amnistía para resolver conflictos.

Por tanto, ha pedido "desconfiar" de quienes señalan que la amnistía no está prevista en el régimen constitucional --"no tiene ni pies ni cabeza", ha comentado-- para subrayar la importancia de que ese dictamen deje claro a los españoles estos extremos "frente a la intoxicación y las ganas de incendiar este país de la derecha".

A su juicio, después de que el Gobierno de coalición haya indultado a los máximos responsables del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, "tras cumplir buena parte de sus condenas", ahora queda avanzar hacia "la normalización completa" con la Ley de Amnistía.

NO TIENE SENTIDO DEJAR CABOS SUELTOS

Una norma que debe atender las cuestiones "menores" pendientes sin dejar fuera al expresidente Puigdemont. Y es que Santiago defiende que una amnistía que no cubra todas las situaciones pendientes no será "útil". "No tendría sentido dejar flecos abiertos, habría que cerrarlos todos", ha insistido.

El líder del PCE ha puesto de manifiesto que la futura ley no tiene "ninguna intención de incendiar España ni de romperla" y que con su aprobación lo que se busca es abrir una nueva etapa política de construcción de un modelo de relación interterritorial "satisfactorio para todas las partes".

"Por tanto, no tiene ningún sentido dejar abiertas responsabilidades por hechos que, primero, no han roto España y, segundo, de mantenerse abiertos lo único que harían es dificultar esa salida política acordada", ha abundado.

EL FINAL DEBE SER PACTADO Y CON ALGÚN TIPO DE CONSULTA

Y esa salida política, según ha añadido, tendrá que ser un "final del camino" que "obviamente será consensuado" porque si no, no será el final. El broche lo pondrá la ciudadanía, opina: "Siempre es bueno que lo que se acuerde haya un mecanismo en el que la sociedad pueda también pronunciarse", ha añadido, que podría ser el referéndum de autodeterminación u otro tipo de consulta.

"Hay muchos métodos, uno es una consulta, otro son declaraciones de las mayorías parlamentarias y ya veremos cuál es el contenido porque claro aquí el problema es que en el momento que se habla de llegar a un acuerdo todo el mundo entiende que la única posible consulta es sobre autodeterminación, pero se nos ocurre ocurren muchos otros contenidos para consultas --ha dicho--. Eso en cada momento pues lo iremos viendo".