Sumar dice que negocia con el PSOE aprobar cuanto antes un decreto anticrisis y quiere incluir prórroga de alquileres

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que ya están en negociaciones con el PSOE para aprobar en el próximo Consejo de Ministros, previsto este martes, un decreto de medidas económicas y sociales ante la crisis por la guerra de Irán.

Al respecto, ha advertido a su socio de coalición que la vivienda no puede quedar fuera de ese futuro paquete y ha llamado a incluir la prórroga de contratos de alquiler, además de dejar claro que Sumar no va a permitir que haya bajada de impuestos a las grandes empresas.

En declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la exposición 'Museo La Cañada', ha relatado que PSOE y Sumar ya están negociando un decreto para prevenir los efectos socioeconómicos de este conflicto bélico que quieren que vaya "lo antes posible" al Consejo, a ser posible este martes.

"Necesitamos dar una respuesta a la ciudadanía. Ya hemos dicho que no vamos a permitir que ningún bolsillo de nuestros ciudadanos se vea afectado por las consecuencias de la guerra", ha prometido el ministro, quien ha demandado al PSOE que la vivienda no quede fuera de dicho decreto. "Esa renovación de contratos que estamos pidiendo es absolutamente fundamental e insisto, quiero pedirle al PSOE que no dejemos a la vivienda fuera de este debate y de esta negociación", ha apostillado.

Luego, ha reivindicado que Sumar no quiere bajadas de impuestos que favorezcan a las grandes empresas, que ya cuentan con márgenes de beneficios muy grandes, y ha recriminado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de poner sobre la mesa como su "única receta" la reducción de tributos.