Sumar dice que si no está en el gobierno, PNV y EH Bildu "no tendrán una puerta a la que tocar"

Asegura que Sumar no pide a la gente que vote "por miedo", sino "sabiendo que va a poder frenar a la derecha y a la ultraderecha"



BILBAO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Sumar por Bizkaia, Lander Martínez, ha advertido que si el partido que lidera Yolanda Díaz no está en el gobierno que resulte de las elecciones de este domingo, 23 de julio, "ni PNV ni EH Bildu van a tener una puerta a la que tocar para poder desarrollar sus políticas" y ha destacado que tienen la "sensibilidad" necesaria para "poder sacar adelante" todas aquellas cuestiones que estén en la agenda de la ciudadanía vasca.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Martínez ha afirmado que, frente a PNV o EH Bildu, Sumar "tiene la garantía de que va a estar en un gobierno, de que va a tener una ministra, una vicepresidenta, una presidenta, y de que va a ser capaz de desarrollar políticas como las que ha desarrollado hasta ahora, la subida del SMI y de las pensiones o la reforma laboral".

A su entender, "la cuestión es qué les va a faltar a los demás si Sumar no está en ese gobierno y la realidad es que si Sumar no está en ese gobierno, ni EH Bildu ni el PNV van a tener una puerta a la que tocar para poder desarrollar sus políticas".

En los últimos días de campaña, ha dicho que Sumar va a poner el foco en lo que es "más importante en estas elecciones, que estamos eligiendo a un gobierno, que no elegimos ni portavoces, ni intermediarios, sino si se va a dar continuidad a un gobierno progresista o no, o si, por el contrario, vamos a encontrarnos con un gobierno de derecha y ultraderecha que ha dejado claro que su objetivo es recortar en derechos y libertades, y llevarnos a unas políticas de austeridad".

Por ello, ha señalado la necesidad de trasladar a la ciudadanía vasca "la importancia de Sumar dentro de esa ecuación que supone un gobierno progresista", ya que el hecho de que Sumar "éste con una presencia fuerte en el Congreso es garantía para que exista ese gobierno". "Y no solo garantía para que exista ese Gobierno, sino de interlocución para el resto de actores políticos vascos que, sin un actor como Sumar o como Yolanda Díaz en ese gobierno, la realidad es que no tienen una puerta que tocar o no tienen un lugar que acudir para poder plantear reivindicaciones políticas", ha advertido.

En ese sentido, ha considerado que Sumar "tiene la sensibilidad vasca necesaria para poder sacar adelante todas aquellas cuestiones que estén en la agenda de la ciudadanía vasca". En cualquier caso, ha dicho que Sumar tiene "un planteamiento claro en términos de plurinacionalidad del estado, en términos de reconocimiento de lo que supone la pluralidad y la territorialidad en el Estado", y, por lo tanto, tienen "una sensibilidad añadida en ese sentido a las demandas que puede tener la sociedad vasca en diferentes ámbitos políticos".

Además, ha destacado que siempre han tenido "una predisposición clara a cualquier cuestión relacionada con lo que se llama la agenda vasca, sin olvidar también que la política económica desplegada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afectado positivamente a miles de vascos".

Preguntado por el derecho a decidir, Martínez ha afirmado que "las tesis territoriales que expusimos en su día y que yo mismo pude defender hace años sobre esta cuestión, no han variado especialmente". En ese sentido, ha subrayado que el programa de Sumar reconoce "clara y abiertamente que el Estado es un estado plurinacional y entendemos que existen una serie de sensibilidades y una serie de demandas, también de carácter territorial que requieren de un diálogo y de procesos que pueden llegar a diferentes conclusiones en este sentido".

"Defendemos también el marco territorial o la renovación necesaria del marco territorial precisamente dentro de nuestro concepto de estado federal, confederal, que entendemos que es la mejor vía de encaje", ha indicado.

COMPETENCIAS

Por otro lado, ante la afirmación del candidato del PNV por Bizkaia, Aitor Esteban de que Unidas Podemos no ha tenido papel en la negociación y traspaso de competencias, Martínez ha afirmado que Unidas Podemos y personas como Yolanda Díaz en el gobierno, han sido "un impulso para este tipo de procesos".

Martínez ha firmado que Sumar es "el voto decisivo porque en términos de necesidad futura la garantía de que exista este gobierno progresista es que haya un Sumar con una presencia relevante". "Si algo sabemos en estas elecciones, más allá de que estamos eligiendo un gobierno, es que nadie va a gobernar solo, sabemos que Feijóo no va a gobernar solo y que va a ver obligado, con gusto creo, a una alianza con Vox", ha apuntado, para añadir que "quien sea que predomine la escena en el espacio progresista va a tener que contar con el otro".

"Somos perfectamente conscientes de que de haber un gobierno progresista se reedita una alianza entre el Partido Socialista y Sumar", ha reiterado, para advertir que "solo esa alianza, y con la presencia de ambas fuerzas políticas y una presencia fuerte de Sumar, tiene la amplitud electoral suficiente como para que exista este gobierno progresista, teniendo en cuenta, además, de que podría impedir incluso que Vox fue la tercera fuerza en el Estado, cosa que en este momento es".

Martínez ha dicho que Sumar tiene que "explicar cuál es nuestra propuesta claramente a la ciudadanía vasca y el papel que pretende jugar Sumar en ese gobierno", para, con eso, "garantizarnos precisamente la representatividad necesaria para poder formar parte de ese gobierno, garantizar que existe un gobierno progresista, dejar a la derecha y a la ultraderecha fuera de ese gobierno, y permitir que las alianzas que se han construido hasta ahora para sacar las medidas de un gobierno progresista sigan teniendo un lugar en el que en el que ejercer".

El candidato de Sumar ha dicho que la candidatura liderada por Yolanda Díaz busca "apelar, además de a los votantes tradicionales del progresismo, a todas aquellas personas que están decidiendo qué hacer y que no tienen claro qué hacer o incluso no tienen claro si quieren votar o no este domingo, y nosotros ahí sí que queremos invitarles claramente a votar y a hacer el uso de la mejor herramienta política que tienen en este momento para no ir a un momento de recortes y de censura".

Además, ha precisado que Sumar no pide a la gente que vote "por miedo". "Hay muchas razones para votar y, obviamente, el miedo es una de ellas y no ignoramos la situación en la cual la alternativa a un gobierno progresista con Yolanda Díaz a la cabeza o con Yolanda Díaz como ministra es un gobierno con Santiago Abascal vicepresidente", ha reconocido.

Martínez ha dicho que Sumar quiere que las personas voten "con esperanza, mirando al futuro, sabiendo no solo que van a poder frenar a la derecha y a la ultraderecha del gobierno, sino que van a poder impulsar una serie de políticas que nos van a llevar a una situación bastante mejor y a mejorar la vida de los ciudadanos".

PROGRAMA

En cuanto a las prioridades de Sumar, Lander Martínez ha dicho que la primera es "continuar haciendo una política laboral que refuerce derechos de trabajadores, como se ha hecho hasta ahora, como con el aumento del SMI o la mejora de los contratos indefinidos a través de la reforma laboral y las pensiones".

Además de las medidas de freno a la inflación puestas ya en marcha, cree necesario medidas como "impulsar un crecimiento de los salarios desde ya, para que las personas puedan mejorar su poder adquisitivo, y frenar una serie de gastos que han aumentado como pueden ser las hipotecas o los alquileres, sin olvidar de la lucha contra el cambio climático".