Sumar emplaza al PP a quitar la Presidencia de comisión al senador señalado por violencia machista

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, ha emplazado al PP a quitar la Presidencia de la Comisión de Exteriores del Senado al senador 'popular' José Ignacio Landaluce, señalado por supuesta violencia machista hacia dos de sus concejalas en el Ayuntamiento de Algeciras.

Landaluce ha sido denunciado por el PSOE en el Tribunal Supremo por supuestas irregularidades en el ayuntamiento, y también por esos mensajes a sus concejalas que fueron desvelados por el hoy eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, aunque el PP señaló que las aludidas lo habían desmentido. El político gaditano niega las acusaciones y, mientras se resuelve el caso, ha renunciado temporalmente a su militancia en el PP, pero mantiene la Alcaldía de Algeciras y los cargos en el Senado.

En declaraciones en el Congreso, Enrique Santiago ha explicado que, ante las denuncias de abuso sexual hay que ser contundente y tomar medidas preventivas, algo que a su juicio no ha hecho el PSOE con los casos de Francisco Salazar, el portavoz en Torremolinos, el presidente de la Diputación de Lugo y ahora el dirigente Javier Izquierdo. "Espero que pongan los medios para que esto no vaya constantemente a golpe titular, que pongan los medios para hacer una investigación integral y, sobre todo, tomen medidas", ha comentado.

Pero también se ha dirigido al PP para que haga lo propio con sus casos: "No sé cuándo va a dimitir el alcalde de Algeciras como alcalde, como senador y como presidente de la Comisión de Exteriores del Senado --ha añadido--. Menuda vergüenza el presidente de la Comisión de Exteriores del Senado, que tiene una representación internacional de una institución de esas dimensiones, acusado de violencia machista".