Sumar insistirá en que el Congreso vuelva a pronunciarse para limitar el alquiler vacacional con sus enmiendas a una ley

Sumar insistirá en tratar de sacar adelante la regulación del alquiler vacacional mediante sus enmiendas en materia de vivienda que registró aprovechando la tramitación de la Ley sobre eficiencia judicial y protección de los consumidores.

De esta forma, según indican fuentes del grupo parlamentario, buscarán que los grupos vuelvan a posicionarse sobre este medida, después de que Junts, junto a PP y Vox, tumbara ayer la proposición de ley de los socios a la izquierda del PSOE para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y limitar el alquiler de temporada y habitaciones.

En Sumar remarcan que la ponencia se está tramitando con lentitud pero estiman que puede someterse a votación en octubre dado que no van a renunciar a sacar adelante la limitación de esta forma de alquiler. En este caso concreto, ya no se abordaría la admisión a trámite como ocurría con su iniciativa legislativa que fue rechaza, sino que los grupos deberán ya decidir si apoyan o no esa regulación del alquiler vacaciones en dicha ley.

Las citadas fuentes esperan que ante la indignación social que supuso el rechazo a la proposición de ley para regular el alquiler turístico, formaciones como el PSOE y el PNV que ayer votaron que sí mantengan su postura y, con ello, tratar de ejercer presión en Junts para que también acceda a la medida.

En esta normativa sustentada sobre todo en materia judicial y de derechos de los consumidores varios grupos aprovecharon para incluir enmiendas de otra índole. Por ejemplo, el PSOE recogió una específica para supresión de las 'Golden Visa' para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en vivienda.

Sumar, por su parte, optó por varias modificaciones firmadas por su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, y el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, centradas en vivienda como habilitar contratos de alquiler residencial indefinidos, que es una de las propuestas que también quieren incluir en la negociación para los Presupuestos Generales del Estado.

Otra de las modificaciones es incluir también el alquiler vacacional y de habitaciones en el mecanismo de control de precios en las zonas de mercado tensionado. Y también que se pueda delegar a los ayuntamientos, especialmente en grandes ciudades, la posibilidad de declarar zonas tensionadas de mercado de vivienda.

Errejón esta mañana criticó duramente a Junts por su "deslealtad" por moverse de la abstención al voto en contra en la iniciativa de este martes sobre la restricción del alquiler vacacional. Al respecto, ha censurado que los neoconvergentes le avisaron tres minutos antes de su cambio de posición y que con ello han dejado en entredicho su credibilidad como formación y han cometido un error estratégico.