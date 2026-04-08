Sumar mantiene esperanza en sacar adelante el decreto de vivienda pese a los reproches de Junts y el rechazo del PP

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, sigue confiando en poder sacar adelante la convalidación del decreto de medidas de vivienda, incluida la prórroga de alquileres, pese a los recelos de Junts y el rechazo del PP.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, ha indicado que las negociaciones van bien y que están hablando con todos los grupos parlamentarios, "salvo con el que ha dicho que no" en clara referencia al PP.

Precisamente este miércoles el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que debería rehacerse "casi todo" el decreto ley del Gobierno en materia de vivienda para tener el apoyo de su partido.

"Hay que acabar con las moratorias y las prórrogas. Si quieres ayudar a la gente vulnerable, lo que debes hacer es intentar que deje de ser vulnerable. ¿Cuántos años llevamos de prórrogas? Los problemas no hay que suspenderlos, se tienen que resolver", ha defendido al preguntarle al respecto en una conferencia de Nueva Economía Forum.

Por su parte, los 'populares' ayer dieron portazo al ofrecimiento de Sumar de reunirse para pedirles el voto a favor a la prórroga de los alquileres.

Martínez Barbero ha enfatizado que "francamente" le "perturba" la posición del PP dado que una cosa es no estar de acuerdo y otra que "no quieran negociar". No obstante, cree que el decreto puedo salir adelante cuando se someta a votación a finales de mes y están negociando con "todos aquellos que no les han cerrado la puerta".

"Me llama poderosamente la atención porque hablamos de millones de personas, de cientos de miles de personas, que además son potenciales votantes y han sido votantes del PP en muchos casos. En segundo lugar, porque hay 360.000 andaluces que están en riesgo si el PP tumba este decreto", ha zanjado.

LA VOTACIÓN SOBRE EL BLINDAJE DEL ABORTO

Por otro lado, se ha preguntado también si los 'populares' serán capaces de "votar en contra de millones de mujeres" cuando llegue al Congreso la iniciativa para blindar el derecho al aborto en la Constitución.

"No sé qué pretendería demostrar el Partido Popular a la puerta de un proceso electoral hablando del aborto como si no fuera un derecho a garantizar", se ha cuestionado.

Por último, ha subrayado que Sumar es partidaria de extender a nivel nacional candidaturas de unidad que incluyan a Podemos, como ha ocurrido en el caso de las elecciones andaluzas.