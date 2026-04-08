Turull (Junts) afirma que debería rehacerse "casi todo" el decreto de vivienda para apoyarlo

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado este miércoles que debería rehacerse "casi todo" el decreto ley del Gobierno en materia de vivienda para tener el apoyo de su partido.

"Hay que acabar con las moratorias y las prórrogas. Si quieres ayudar a la gente vulnerable, lo que debes hacer es intentar que deje de ser vulnerable. ¿Cuántos años llevamos de prórrogas? Los problemas no hay que suspenderlo, se tienen que resolver", ha defendido al preguntarle al respecto en una conferencia de Nueva Economía Forum.

Según Turull, con las medidas que se quieren impulsar lo que consiguen es, "no que la gente vulnerable deje de ser vulnerable, sino incluso añadir más vulnerables".

En su opinión, se está generando una "inseguridad jurídica" que provoca que la gente tome decisiones como la de no rehabilitar sus pisos y que los acabe vendiendo a fondos de inversión.

Por ello, ve necesario rectificar y hacer "un cambio radical" de las políticas que se están llevando a cabo sobre esta cuestión en Barcelona y en el resto de Catalunya para no cargar sobre las espaldas de los propietarios la responsabilidad del acceso a la vivienda.

ABORTO

También ha considerado una cuestión personal y de conciencia el debate sobre el derecho al aborto después de que el Gobierno haya aprobado reformar la Constitución para blindarlo.

"En todo lo que sea blindar y consolidar derechos y libertades no somos reticentes a ello, pero no desde el sectarismo electoral. Es un tema de conciencia y en el Parlament se ha hablado muchas veces", ha apuntado.

También ha explicado que la comunidad sanitaria y de médicos les pide no hacer ruido ni excitar este debate, basándose en que la última reforma que se hizo va bien, "porque tiene muchas derivadas de conciencia personal, tanto de la persona afectada como la de los médicos".

APELACIÓN A ILLA

En Catalunya, Turull ha reclamado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, rectificar su rumbo si quiere lograr acuerdos con Junts, por lo que le ha emplazado a corregir su "sumisión a Madrid, sus pactos con los Comuns con políticas de vivienda fracasadas, el infierno fiscal de los catalanes, la descatalanización y la desnacionalización"

Tras advertir de que Catalunya está en una encrucijada y que se necesita movilización para reaccionar, ha destacado el esfuerzo que hacen las clases medias y trabajadoras ante unas políticas socialistas que se basan en "más impuestos, más intervencionismo y más burocracia".

Así, ha insistido en la necesidad de rebajar la presión fiscal de los catalanes con la deflactación del IRPF; la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones; la revisión del impuesto de Actividades Económicas y el de Sociedades; reducir el IVA de productos básicos y de la energía, y más deducciones para los autónomos, entre otras medidas.

"Hay comunidades que se pueden permitir cosas gracias a la solidaridad impuesta a los catalanes que aquí no nos podemos permitir", ha sostenido Turull, tras explicar que Catalunya tienen 15 impuestos propios y Madrid tres, y ha sumado todo ello al déficit fiscal catalán que cifra en 22.000 millones de euros.

Ante ello, ha defendido de nuevo la necesidad de reclamar un concierto económico catalán y de aprovechar la "debilidad" parlamentaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para lograrlo sumando esfuerzos con ERC.

"O aprovechamos esta oportunidad o difícilmente tendremos un contexto como el de ahora. La única lucha que se pierde es la que se abandona", ha señalado.

BARCELONA

Con la mirada puesta en las municipales, Turull ha explicado que con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, harán una propuesta para elegir al candidato de Barcelona antes del verano.

Actualmente, sobre la mesa está el nombre del actual líder del grupo municipal, Jordi Martí; el del portavoz del partido y también concejal, Josep Rius, y el del empresario Tatxo Benet.

Según Turull, no dejarán que otros marquen los tiempos de esta decisión y ha aprovechado para recordar que el nombre de Xavier Trias se cerró medio año antes de las anteriores municipales: "Tenemos que hacerlo bien".

También ha asegurado que no teme una fuga de cuadros municipales del partido a Aliança Catalana (AC) y que, pese a que los de Sílvia Orriols lo han intentado, los casos que conoce "se pueden contar con los dedos de la mano".

Al acto han asistido los expresidente de la Generalitat Artur Mas y José Montilla; el presidente del Parlament, Josep Rull, y una amplia representación de dirigentes de Junts, de la extinta CiU y de sectores económicos y sociales de Catalunya.