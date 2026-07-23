Sumar no comparte que Morant compare a Feijóo con Hitler, pese al "hartazgo" que provoca el PP

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martinez Barbero, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha asegurado que no comparte las declaraciones de la ministra de Ciencia, Diana Morant, que acusaba al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de dibujar una coalición que se parece a los "gobiernos criminales como el de Hitler", aunque comprende que las políticas de PP y Vox generen enfado.

La diputada ha remarcado en los pasillos del Congreso que se buscan "grandes titulares" con afirmaciones "más propias de la generación de ruido que de la construcción de argumentos", donde enmarca las palabras de Morant.

"También es verdad que se entiende el hartazgo con el PP y con Vox, que hacen política de derecha y de extrema derecha, que no se basa en contenido alguno, que están todo el día con el fango (...) Lo entiendo y es muy humano que esto nos haga contestarles con su misma moneda", ha apostillado para dejar claro, no obstante, que no es partidaria de este tipo de declaraciones.

Y es que ha insistido, aunque puedan sonar "aburridos", que en la discusión política hay que ceñirse a los argumentos sin caer en "palabras gruesas".