Sumar pide la comparecencia de la ministra Morant en el Congreso ante las denuncias de desfalco en el CNIO

La diputada de Sumar Tesh Sidi durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sumar va a pedir la comparecencia en el Congreso de la ministra de Ciencia y Universidades, la socialista Diana Morant, para que aclare las denuncias sobre un supuesto desfalco de 25 millones de euros en contratos públicos durante 18 años en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la diputada de Más Madrid Tesh Sidi, al tener conocimiento de la denuncia en la prensa: "Como portavoz de Ciencias y Universidades, me viy a encargar de solicitar una comparecencia de la ministra, que estoy segura que va a poder explicarlo mejor", ha respondido a una periodista.

A su juicio, España "carece mucho de auditorías" y ese ejercicio "le falta a la democracia española". "En todos los gobiernos hace falta auditoría de cómo se ejecutan los Presupuestos Generales en todos los centros, porque es la manera de retornar a este Congreso de los Diputados en qué se gasta el dinero público", ha señalado.

La parlamentaria de Sumar ha asegurado además que, con una mayor fiscalización, "no habría tantas tramas de corrupción" y existiría "un seguimiento mucho más fehaciente".