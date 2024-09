Sumar pide un fondo urgente de 10 millones para ayudar a los refugiados saharauis y aumentar la partida en los PGE

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha reclamado al Gobierno un fondo extraordinario de 10 millones de euros para ayudar a los refugiados saharauis a garantizar su alimentación básica hasta finales de año y afrontar los estragos provocados por las fuertes lluvias de los últimos días en los campamentos de Tinduf (Argelia).

Los de Yolanda Díaz han presentado este jueves una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso para que se inste al Gobierno a que con "con carácter urgente" se destine un fondo extraordinario de 10 millones de euros "para cubrir, al menos, la alimentación básica de la población de los campamentos de refugiados saharauis hasta el final de 2024, así como para contribuir a paliar los daños derivados de las fuertes lluvias caídas durante los últimos días".

En su exposición de motivos, Sumar cita datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA), según los cuales, el 81% de la población de los campamentos depende de la ayuda alimentaria, el 96% de los hogares reciben ayuda de esta agencia de la ONU y la ayuda alimentaria supone el 94% de la ingesta básica de alimentos. Asimismo, recuerda que el PMA ha tenido que reducir en un 30% las raciones alimencias que distribuye.

La portavoz adjunta de Sumar en esta comisión, Tesh Sidi, nacida precisamente en los campamentos de Tinduf, ha subrayado que "la cesta básica de alimentos que reciben los saharauis en Tinduf no tiene apenas proteínas, una vez a la semana tiene huevos y casi todos son harinas". Se trata, ha añadido, de "una cesta básica sin lácteos, sin pescado, sin carne, con lo que supone una desnutrición alta de menores saharauis".

Igualmente, ha llamado la atención sobre los estragos causados por las lluvias caídas a principios de esta semana en los campamentos. "Las imágenes son demoledoras porque las familias solamente tienen casas de adobe y esas casas de adobe se han caído, la gente no tiene mantas, no tiene comida, está todo mojado y no tienen absolutamente ningún hogar ahora mismo", ha resaltado.

En Sumar, ha asegurado la diputada, son conscientes de que en la actualidad hay múltiples crisis como Gaza o Ucrania, pero "no nos podemos olvidar del pueblo del Sáhara Occidental porque con los saharauis tenemos una responsabilidad histórica como potencia de iure", de ahí la proposición no de ley.

En ella, también se insta al Gobierno a que incremente "en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) todas las partidas dedicadas a la cooperación internacional para el desarrollo y la ayuda humanitaria con la población refugiada, así como reforzar las líneas de financiación de las ONG españolas que trabajan en los campamentos de refugiados de Tinduf".