Sumar pide a Sánchez que saque "tarjeta roja" a Trump y no acepte más subidas en gasto militar

Archivo - La diputada del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Aina Vidal, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de los Comunes y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha pedido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aproveche la cumbre de la OTAN para sacar "tarjeta roja" al mandatario estadounidense, Donald Trump, y asegure que España no va a llegar a un incremento del 5% del PIB en gasto militar.

En una rueda de prensa en el Congreso, la parlamentaria ha señalado además que ese aumento no hace falta y que España ya cumple con los objetivos e intereses de la Alianza Atlántica e "incluso por encima" de lo que a su espacio político le gustaría.

Por ello, Vidal ha afirmado que desde Sumar esperan "firmeza" por parte del jefe del Ejecutivo frente a las demandas de Trump y que se prime el aumento de los presupuestos en los servicios públicos antes que en los militares.

En la misma línea, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto del Congreso, Águeda Micó, ha reclamado a Sánchez que, ya sea en la OTAN, en Naciones Unidas o en cualquier organismo internacional, siga poniendo "la prioridad donde está", y no entrar en el juego de aumentar la inversión en materia bélica, que es lo que precisamente quieren algunas multinacionales para ganar dinero "a costa de todos".