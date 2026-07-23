Sumar proclama que Zapatero no convence y subraya que aún hay "muchas incógnitas" sobre su actuación

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha asegurado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no convence a la hora de explicar su comportamiento tras ser imputado en el caso 'Plus Ultra' y que sigue habiendo "muchas incógnitas" respecto a su comportamiento.

Así lo ha manifestado en los pasillos del Congreso después de que el exmandatario, durante una entrevista este jueves en TVE, haya negado haber ejercido influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, haya negado haber usado a sus hijas como testaferros y haya atribuido las joyas que guardaba en una caja fuerte a un regalo de "cortesía personal" sin tener "afán patrimonial" ni "intención de defraudar".

"Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos. Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son", ha lanzado Ibáñez para admitir que tampoco le han convencido sus declaraciones de este jueves.

No obstante, ha especificado que tampoco ninguna acusación ha podido apuntar qué "persona fue la que recibió la influencia y por tanto todavía hay muchas cosas por poder saber".

ÉTICA PÚBLICA

Cuestionado sobre si cree o no al expresidente, el diputado del grupo plurinacional que no se trata de eso sino de esclarecer si ha hecho algo bien o no, no solo desde el plano judicial sino desde la ejemplaridad pública.

"El tema de Zapatero creo que no es una cuestión simplemente judicial y penal, es una cuestión también de ética pública y creo que puede aportar todos los contratos que quiera, pero cobrar 400.000 euros por maquetar un documento en este país no debería ser algo normal", ha zanjado haciendo en referencia al dinero que cobró la empresa la 'What The Fav', vinculada a las hijas de Zapatero, y cuyo papel se investiga también en el caso 'Plus Ultra'.