Sumar remarca que el verificador solo atañe a PSOE-Junts y que la amnistía tendrá "luz y taquígrafos" en el Congreso

Enrique Santiago afirma que el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez no participó en el proceso de paz en Colombia



MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha remarcado que la figura del verificador en las reuniones entre PSOE y Junts solo entrañan a estas dos formaciones y que cualquier medida sobre la futura ley de amnistía se tomará "con luz y taquígrados" en el Congreso.

Así lo han indicado los diputados del grupo plurinacional Íñigo Errejón y Enrique Santiago en declaraciones en la Cámara Baja, cuestionados por la reunión entre las dos formaciones el pasado sábado y la elección del diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez.

Al respecto, el líder de Más País ha desgranado que respetan que estos dos partidos hayan dedicido que necesitan una persona externa para supervisar sobre el grado de cumplimiento de sus acuerdos, pero les incumbre solo a ellos.

"Los acuerdos que le afectan a España, los acuerdos que se convierten en leyes, se deciden en el Congreso y se deciden con lucitaquígrafos y esos acuerdos no involucran a dos partidos. Para que esos acuerdos salgan adelante y se conviertan en leyes necesitan a muchos partidos y a muchos grupos parlamentarios", ha señalado Errejón.

Por su parte, Santiago ha manifestado que no conoce a Galindo y que no participó en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), si bien El Salvador como estado miembro de Naciones Unidas sí estuvo en una misión de mecanismos de verificación y entonces esta persona era diplomático en Colombia.

En todo caso, Santiago ha remarcado que la cuestión del verificador es un "asunto interno" entre dos partidos políticos, que son personas jurídicas privadas, y no atañe a las relaciones institucionales.

"Francamente me parece un despropósito lo que está haciendo el PP. Me parece fuera de tono y sobre todo porque están jugando a confundir a este país, dando a entender que hay un verificador internacional en las relaciones entre instituciones cunado no es verdad. Hay una persona que está acompañando a particulares en los diálogos que consideran tener esos particulares, con lo cual no hay nada de anómalo", ha zanjado Santiago.

ACTUAR CON LA AMNISTÍA POR CONVICCIÓN, NO MIRANDO ENCUESTAS

Por otro lado, Errejón ha defendido que la amnistía no es un "peaje" sino una medida "justa", "correcta", "buena" y "constitucional" para resolver el conflicto catalán, porque nadie tendría que ir a la cárcel por participar en un referéndum.

"Hay momentos en los que hay que tomar decisiones más guiadas por la convicción y pensando en el futuro que mirando en las encuestas o estudios demoscópicos", ha ahondado el diputado