Sumar responde a las críticas del PP a la candidatura de Díaz a la OIT: Ellos propusieron a Rodrigo Rato para el FMI

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido la candidatura de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) frente a las críticas vertidas por el PP, al que ha recordado que su última propuesta para un organismo internacional fue el exministro Rodrigo Rato, condenado por defraudar a Hacienda y blaqueo de capitales.

Así lo ha trasladado en los pasillos del Congreso para poner en valor que el Gobierno postule para este cargo a la ministra de Trabajo, quien es una referencia en materia laboral y refleja la relevancia internacional que tiene en la actualidad España.

No obstante, el PP ha cargado contra esta candidatura y su secretario general, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha comprado" a Yolanda Díaz al proponerla para liderar la OIT a cambio del "silencio" de Sumar con los presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE.

El titular de Cultura ha confrontado que el PP no está para criticar al evocar que el expresidente José María Aznar metió a España en la "guerra ilegal de Irak" y que durante el mandato de Mariano Rajoy "simplemente no existían" en el plano internacional.

En contraposición, ha reivindicado que España actualmente es un "país escuchado, respetado, admirado" por sus posiciones internacionales, pero también por sus políticas económicas, energética y en materia laboral. Una gestión que, ha relatado, le permite optar a liderar organismos internacionales.

"Y si me lo permiten voy a recordar cuál fue la última persona que un gobierno del PP colocó en un organismo internacional de alto nivel. ¿Se acuerdan de quién fue? El señor Rodrigo Rato, creo que no hay nada más que decir", ha zanjado Urtasun para recordar la etapa del exministro al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

INFLUENCIA DE ESPAÑA EN EL PLANO INTERNACIONAL

Para el ministro de Cultura, la candidatura de Yolanda Díaz a la OIT es una "buena noticia" porque muestra la "capacidad y la influencia que tiene España en el mundo", en especial en materia de empleo con hitos como la reforma laboral y las subidas del salario mínimo.

Urtasun ha destacado que la propuesta de Díaz está llena de "solvencia" y dispone de "un rigor extraordinario" para poder liderar la OIT, la agencia más antigua del sistema de Naciones Unidas, con una "apuesta fuerte" en la figura de la ministra de Trabajo. Por tanto, ha pedido a todos los sectores "empujar con toda la fuerza del mundo esa candidatura".

En esta misma línea se ha pronunciado al portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, quien ha resaltado que la candidatura de Díaz a la OIT supone una noticia "fantástica" para la clase trabajadora, además de abrir la puerta a que por primera vez una mujer comande esta organización internacional.