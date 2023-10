Sumar subraya que no debe sorprender sus preferencias en áreas pero eso no implica petición de ministerios al PSOE

Respecto a si Podemos estará en el Gobierno dice que depende de la negociación y que partidos de Sumar abordan procesos sobre el acuerdo con PSOE



MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha manifestado que no debe sorprender que su formación tenga áreas de gestión de interés como Igualdad, Industria y Vivienda pero ha subrayado que no debe entenderse como petición de ministerios, dado que el organigrama del futuro Ejecutivo de coalición con el PSOE no está definido ni hay reparto de carteras.

A su vez, ha apuntado a la pregunta de si piensa que Podemos tendría que estar presente en el Ejecutivo que eso formará parte de las negociaciones con los socialistas. Y ha recalcado que Sumar no tiene aún estructura de partido pero que hay proceso deliberativo interno y las distintas formaciones harán sus procesos internos sobre el pacto con el PSOE

También ha celebrado la defensa del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de la amnistía dado que dijeron de manera clara que había que recorrer ese "carril" y es positivo que se vaya avanzando, para agregar que hay un clima positivo de negociación pero sin nada en concreto sobre la medida.

SÁNCHEZ SERÁ QUIEN ANUNCIE EL GOBIERNO

En rueda de prensa este lunes, Urtasun ha sido cuestionado sobre si reclaman determinadas carteras tras las palabras de la portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, donde aludió a diversos campos que son de interés para Sumar, pero recalcando que no estaban hablando de nombres no tampoco eso suponía asignación de ministerios.

Al respecto, Urtasun ha comentado que de manera clara dijeron que primero tocaba consensuar el contenido de políticas que afrontará el eventual Ejecutivo de coalición y ahora tienen que dialogar con el PSOE sobre el organigrama.

Y sobre esta cuestión ha zanjado que no están en condiciones de anunciar nada hasta que no prospere la investidura, además de recalcar que le tocará a Sánchez anunciar la composición del Ejecutivo.

"La portavoz mencionó algunas de las áreas que son de interés para nosotros. Yo creo que nadie puede sorprenderse pero que nadie interprete eso que estábamos pidiendo 'X' o 'Y' cartera de forma pública, yo creo que esto no lo estamos haciendo porque esas negociaciones tienen que realizarse de forma discreta con el PSOE y cuando toque pues se anunciará, pero desde luego vamos a trabajar en un organigrama como futuros socios de la coalición", ha agregado.

Por otro lado, Urtasun ha confiado en que pronto pueda salir la investidura de Sánchez pero que eso depende de las conversaciones, a la vez que ha añadido que Sumar se ajustará a las fechas que marque la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol.

Sobre la posición de Podemos y sus quejas sobre falta de datos respecto a la negociación del acuerdo, el portavoz de Sumar ha loado la labor del negociador de la coalición y dirigente del partido, Nacho Álvarez, y le ha definido como un "activo imprescindible" en la confluencia de izquierdas.

Por otro lado ha desgranado que Sumar ha explicado en todo momento se ha informado al conjunto de los partidos de los términos del acuerdo, con "transparencia y diálogo". Y es que en la coalición han remarcado que el texto pactado es positivo y seguro que es apoyado por el conjunto de formaciones en sus órganos internos.

En su comparecencia, Urtasun ha recalcado que Sumar no tiene estructura orgánica como partido pero que hay deliberación interna sobre el acuerdo en su seno, incidendo además que entre las fuerzas políticas de la confluencia tienen distintas maneras de llevarlo a cabo.

De nuevo, ha expresado la satisfacción de Sumar por el acuerdo programático de coalición, que supone el pacto "más verde y progresista" a nivel europeo y refleja que el futuro Ejecutivo de PSOE y Sumar es una "avanzadilla" a nivel europeo en nuevos derechos sociales y laborales. "Tenemos ganas de que la investidura salga lo antes posible y cumplir lo pactado", ha remarcado.

Luego, ha lanzado que no han escuchado al PP ninguna argumentación sólida contra las medidas del acuerdo, que son muy detalladas, y ha opinado que no se atreve a confrontar sobre ellas porque saben que son "positivas".