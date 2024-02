Sumar subraya que su proyecto es para todo el país y calma a sus aliados regionales: No habrá competencia electoral

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha destacado que su proyecto político está dirigido para el "conjunto del Estado" que se seguirá expandiendo en términos orgánicos, aunque ha querido tranquilizar a sus aliados regionales de la coalición al resaltar que se hará con "respeto" a las fuerzas territoriales. Y en este sentido proclama que no habrá competencia electoral con sus socios en comicios autonómicos.

Precisamente este martes algunas formaciones, como es el caso de Compromís, ha marcado distancias con Sumar tras los comicios en Galicia del pasado domingo, al enfatizar que no forman parte de la formación en el plano organizativo y que fue a esta cita electoral propia. Eso sí, han destacado que el proyecto liderado por Yolanda Díaz es necesario a nivel estatal.

A su vez, los 'comunes' han destacado que son un partido propio referente en Cataluña, aunque destacando que están comprometidos con Sumar, dado que tiene "futuro" y se implicarán para que tenga los mejores resultados.

También la Chunta ha animado a Sumar a no competir en elecciones donde concurra un partido territorial, tras lo ocurrido en los comicios gallegos.

"NO HAY ATAJOS" TRAS EL MAL RESULTADO EN GALICIA

Con este telón de fondo, el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Íñigo Errejón, ha destacado tras las elecciones gallegas que Sumar tiene "por delante un claro reto de despliegue ideológico, organizativo, de implantación territorial para el que, tras el 18F, pone de manifiesto que "no hay atajos".

Al respecto, ha reconocido que el resultado en Galicia, donde Sumar no llegó al 2% del voto, fue malo y no llegó a su objetivo de tener representación parlamentaria, si bien ha matizado que es una fuerza política que "acaba de nacer" y que tenía el hándicap de no tener presencia en el Parlamento autonómico.

Dicho esto, Errejón ha añadido que Sumar es "un proyecto para el conjunto del Estado español", que reconoce desde su "sensibilidad" pluriacional y federal la diversidad de cada territorio.

"Sumar es una fuerza política de gobierno, que tiene cinco ministros en el Gobierno y que ha sido decisiva para que exista esta feliz excepción progresista y que es absolutamente fundamental para que esta legislatura llegue a buen término", ha reivindicado Errejón, al apuntar a que la existencia de Sumar fue "decisiva" el pasado 23J.

Eso sí, ha apuntado que entonces ya se hizo un "esfuerzo" y se "corrió" para conseguir una candidatura a las generales y que ahora, tras los comicios gallegos, lo que toca es "fortalecer", "consolidar" y "extender" este frente amplio abanderado por Díaz.

A su vez, Errejón ha recalcado que el impulso de Sumar se hizo desde el acuerdo con muchas fuerzas políticas, respetando su "autonomía" en cada lugar, como ilustran los ejemplos de Compromís y los 'comunes'.

"Ese para nosotros es un modelo de construcción y ahí no hay contradicción", ha enfatizado en relación a la construcción de Sumar, que se hará con despliegue en territorio, echando raíces y con "alianzas con fuerzas hermanas".

SIN COMPETENCIA ELECTORAL

De esta forma, fuentes de Sumar inciden en que no habrá problemas en las relaciones con los partidos regionalistas en su desarrollo organizativo, dado que en los pactos para la coalición de las generales ya quedaba prácticamente acordado que no habrá competencia electoral entre socios.

Es decir, que a nivel autonómico Sumar no competirá con fuerzas regionalistas y sí se presentará en territorios, como ya ha pasado en Galicia o próximamente en País Vasco, donde Sumar está llamada a ser la referencia.

Sobre la implantación territorial de Sumar y la creación de una estructura regional por cada comunidad, desde estos sectores de Sumar ahondan que no debe suponer un problema una vez que no hay competencia electoral, dado que las fricciones se producen generalmente cuando hay que abordar confección de listas o suscribir coaliciones.