Sumar tilda de "ridículo y bochornoso" que se impida a Begoña Gómez acompañar a Sánchez en la cumbre de la OTAN

1102327.1.260.149.20260707125617 La diputada del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Aina Vidal, en el Congreso de los Diputados, a 10 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y dirigente de los Comuns, Aina Vidal ha tachado de "ridículo" y "bochornoso" la decisión de que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, no pueda asistir a la cumbre de la OTAN que se celebra en Turquía tras la retirada de su pasaporte decretada por el juez Juan Carlos Peinado.

"Es simplemente ridículo, es un abuso más, y es una forma de demostrar, por cierto, bastante cisheteronormativa por decirlo finamente, de un juez a la hora de decirle a una mujer que no puede viajar y que le va a hacer la vida imposible también en vacaciones y donde haga falta", ha lanzado este martes durante una rueda de prensa en la Cámara Baja.

Todo ello después de que un juez haya autorizado a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a viajar esta semana a la graduación de su hija a Londres (Reino Unido), pero no a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), después de que el juez Juan Carlos Peinado le retirara el pasaporte en junio.

HAY "JUECES HACIENDO POLÍTICA"

También ha proclamado que atenta contra el sentido común, incluso de las personas "más crédulas", que un juez como Peinado intente hacernos creer que la mujer del presidente se puede "fugar en una cumbre de la OTAN".

A su juicio, este tipo de resoluciones "pone a la altura del betún a la justicia de este país", por parte de algunos magistrados. Es más, ha aludido a que una reciente encuesta indica que el 60% de la población cree que existe 'lawfare', pues cada vez hay más conciencia de que hay "jueces haciendo política".

PODEMOS: UNA DECISIÓN "BASTANTE CUESTIONABLE"

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que todas las decisiones judiciales que se están tomando respecto a la esposa de Sánchez son "abiertamente cuestionables" y que todo el que "tenga ojos en la cara lo puede ver".

De su lado, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto en el Congreso, Águeda Micó, ha admitido no estar sorprendida ni impactada por la decisión judicial pero ha tachado de "lamentable" que "cualquier juez" pueda poner en duda que Gómez se vaya a fugar al extranjero. "Han conseguido poner en duda la legitimidad y el buen hacer de la mujer del presidente", ha denunciado.