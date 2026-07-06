Un juez autoriza a Begoña Gómez a viajar a Londres pero no a Turquía tras retirarle Peinado el pasaporte

Archivo - La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un juez ha autorizado a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a viajar esta semana a la graduación de su hija a Londres, pero no a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), después de que el juez Juan Carlos Peinado le retirara el pasaporte en junio.

En un auto recogido por Europa Press, el magistrado Antonio Viejo estima parcialmente la solicitud de Gómez y la autoriza a viajar a Londres entre los días 8 y 10 de julio, para lo que hará entrega de su pasaporte, que tendrá que devolver al juzgado a su regreso a territorio español el 13 de julio.

Gómez solicitó a Peinado que le permitiera viajar entre el 7 y el 10 de julio a una cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) y a Inglaterra para la graduación de su hija.

Por contra, el juez no permite que asista a la cumbre de la OTAN en Turquía, "a la que es invitada por razones de cortesía institucional internacional, sin tener una intervención activa en dicha cumbre".

Viejo tiene en cuenta que por parte de las acusaciones se indicó que "Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional", por lo que no considera posible permitirle ese viaje.

Ha sido un juez diferente al instructor del caso el que ha tomado la decisión porque Peinado se encuentra de vacaciones, según han explicado fuentes jurídicas a esta agencia de noticias.

Gómez pidió a Peinado en un escrito, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, poder volar a la capital turca "con la delegación española y en avión oficial" este martes para acompañar al presidente del Gobierno "a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN".

Y explicó que "la vuelta se realizará vía Londres para poder asistir a la graduación de su hija", realizándose "en avión comercial el día 10 de julio desde Gran Bretaña".

"En todo caso todo el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de mi representada", incidió su defensa en su nombre.

Peinado acordó en un auto del pasado 20 de junio abrir juicio oral contra Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, así como retirar el pasaporte a ellas.

El letrado de la esposa del presidente interpuso un recurso de queja a la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión acordada por Peinado sobre ella y Álvarez en el auto en el que las envió a juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Así lo acordó el juez después de que en la audiencia preliminar celebrada en los juzgados de Plaza de Castilla las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír lo reclamaran.

La defensa de Gómez interesó en un recurso ante la Audiencia Provincial Madrid que anule tanto la retirada del pasaporte como las otras dos medidas cautelares acordadas por Peinado sobre ella y su asesora: prohibición de salir de España y firmas quincenales en sede judicial.

Las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, se opusieron a que se pueda autorizar a Gómez a salir de España, al sostener que hay "fundado riesgo de fuga".