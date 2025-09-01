Sumar considera positiva la reunión entre Illa y Puigdemont y cree que es un éxito del diálogo en Cataluña

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una entrevista para Europa Press en el Ministerio de Cultura, a 27 de agosto de 2025, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press

Yolanda Díaz ve "normalización democrática" el encuentro y se muestra dispuesta a reunirse con Puigdemont

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha calificado de positiva la reunión prevista este martes entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, que vincula con la política de desjudicialización del conflicto catalán con la Ley Amnistía y los indultos a los líderes independentistas.

En rueda de prensa este lunes en Madrid, ha señalado que este encuentro forma parte de la "normalidad" del diálogo político en Cataluña, en el que su espacio lleva trabajando desde hace mucho tiempo.

"Es un síntoma de normalización de las relaciones políticas en Cataluña que, en el fondo, también es el éxito de la política del diálogo, de los indultos, de la amnistía que hemos impulsado desde el Gobierno", ha ahondado el también titular de Cultura.

Aparte, ha recordado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya tuvo una reunión con Puigdemont en Bruselas a principios de la legislatura. "Siempre nos van a encontrar dialogando con todo el mundo y ver escenas y reuniones que se produzcan entre actores políticos siempre será positivo", ha concluido.

REUNIRSE CON PUIGDEMONT ES "NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA"

También se ha referido a este asunto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha apoyado la reunión del presidente de Cataluña y del líder de Junts al considerarla como parte de "un proceso de normalización democrática".

Durante una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press, Díaz ha defendido el encuentro entre los políticos catalanes porque "el señor Illa ya lleva tiempo en la Generalitat".

Además, ha asegurado estar dispuesta a reunirse "con todo el mundo", incluyendo a Puigdemont, como ya ha hecho en otras ocasiones, aunque ha negado que haya una fecha para reunirse con el líder independentista.

"Si me voy a reunir con el señor Puigdemont, lo diré como hago siempre, vamos. Pero he tomado una decisión que a veces me pregunto a mí misma si es correcta o no, que es no dialogar con la extrema derecha", ha concluido.