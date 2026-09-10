El Supremo acelerará su decisión sobre la amnistía a Puigdemont en función de la respuesta del Constitucional a Turull

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo agilizará su decisión sobre aplicar la amnistía al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont cuando conozca los detalles de la sentencia que el Tribunal Constitucional (TC) acuerde sobre el recurso de amparo interpuesto por el secretario general de Junts, Jordi Turull, el primero que estudiará la corte de garantías a partir del 22 de septiembre.

Según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press, la resolución del Supremo estará supeditada a varios aspectos que quedarán resueltos en la sentencia del Constitucional, que tiene que pronunciarse sobre si es amnistiable la malversación para dirigentes del 'procés' como Puigdemont tras el 'no' del alto tribunal a perdonar ese delito.

En primer lugar, la corte de garantías tiene que estimar el recurso de amparo de Turull, un extremo probable, según las fuentes consultadas, en tanto que el Constitucional ya determinó en octubre del año pasado que la malversación es un delito amnistiable, si bien no se pronunció sobre el caso concreto de Puigdemont, fugado en Bélgica desde 2017.

Puigdemont, Turull, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa recurrieron las resoluciones del Supremo que les denegaron la aplicación de la amnistía de la malversación.

Y, de la misma forma que ellos, Turull solicitó como medida urgente que se le dejara en suspenso la pena de inhabilitación para ejercer cargo público, que llega hasta 2030, ya que es la única que queda vigente tras los indultos a las penas de prisión.

Todo ello bajo el contexto de que la mayoría progresista del Pleno del TC ya ha rechazado todos los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía.

También hay que tener en consideración que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado ya han comunicado a la corte de garantías que son partidarios de aplicar la amnistía.

Por otro lado, las mismas fuentes explican que, de estimarse el recurso de amparo de Turull, el Supremo aplicará la amnistía al 'expresident' si la doctrina del Constitucional puede aplicarse a Puigdemont y, eventualmente, al resto de recurrentes, como el exdiputado de ERC Oriol Junqueras y los exconsejeros de la Generalitat Raül Romeva y Dolors Bassa.

Dicho de otro modo, la amnistía podría aplicarse a Puigdemont siempre y cuando la argumentación del Constitucional sobre Turull contemple una doctrina extensible a los otros recurrentes.

De darse estas circunstancias, el magistrado del alto tribunal instructor del 'procés', Pablo Llarena, aplicaría la amnistía a Puigdemont, según las fuentes consultadas.

OTROS ASUNTOS PENDIENTES

Además de la amnistía, el Supremo tiene pendiente dar respuesta a los incidentes de nulidad presentados por el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor ministerial Koldo García contra la condena que les impuso a 24 años y 19 años de cárcel, respectivamente, por el 'caso mascarillas'.

Fuentes del Supremo han indicado a esta agencia de noticias que la respuesta a esos incidentes de nulidad posiblemente esté lista en las próximas semanas, a principios de otoño.

Ábalos reclamó al alto tribunal la nulidad de la sentencia del pasado junio, la suspensión de la condena y su puesta en libertad --lleva en prisión provisional junto a Koldo desde noviembre de 2025-- al entender que los magistrados de la Sala de lo Penal que le condenaron se basaron en "corroboraciones inexistentes".

Los magistrados les declararon culpables de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, mientras que los absuelven de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad.

La Fiscalía Anticorrupción, el PP y el tercer condenado en la causa, el empresario Víctor de Aldama, han pedido que se rechacen las alegaciones de Ábalos y Koldo, respaldando la sentencia condenatoria.

Por otra parte, el Supremo prevé resolver antes de que acabe el año el recurso que presentó el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales pidiendo su absolución frente a la condena de la Audiencia Nacional a 10.800 euros de multa por un delito de agresión sexual por el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso en el Mundial de 2023 que ganó España en Australia.

También espera dar a conocer con ese margen su decisión sobre recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que absolvió al exfutbolista Dani Alves del delito de agresión sexual por el que había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por la Audiencia Provincial de Barcelona, según las mismas fuentes.