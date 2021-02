El Supremo estudia el recurso de la Fiscalía contra la absolución de un concejal de Badalona por carteles del 1-O

Devolvió unos carteles que decían 'Hola República' tras haber sido retirados por la Policía Local

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo revisará el martes en una vista pública el recurso presentado por la Fiscalía contra la absolución del concejal de Badalona (Barcelona) José Téllez, que fue condenado a pagar una multa porque devolvió unos carteles relacionados con el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 que habían sido requisados por la Policía Local, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

La vista, prevista para las 10.30 horas, versará sobre lo ocurrido el 25 de septiembre de 2017, cuando Téllez, entonces teniente de alcalde, instó a los agentes a devolver unos carteles con los mensajes 'Hola República', 'Hola Europa' y 'Hola Nou País' que la Policía Local había retirado de las farolas por orden de la Fiscalía. Ante la negativa de los policías, abrió el coche patrulla y los devolvió él mismo.

Este caso apareció en las sesiones del juicio a los líderes del proceso soberanista del Tribunal Supremo, ya que el presidente de Omnium, Jordi Cuixart, también estuvo presente esa noche en Badalona, si bien nunca estuvo investigado, y tanto los policías locales como algunos testigos fueron citados en el alto tribunal para explicarlo.

Téllez fue condenado inicialmente por un delito de desobediencia a pagar una multa de 4.380 euros, pero recurrió y la Audiencia Provincial le absolvió al considerar que no había prueba de cargo suficiente para condenarle. Según la sentencia recurrida por la Fiscalía del Tribunal Supremo, no hubo desobediencia porque no había una orden expresa que prohibiera devolverlos y solo pretendía evitar un conflicto entre la Policía y los ciudadanos.

DESOBEDECIÓ "DIRECTAMENTE"

La fiscal María Ángeles Garrido sostiene en su escrito que sí que había una orden expresa, ya que la Policía Local actuaba por mandato de la Fiscalía de Barcelona, por lo que afirma que "en el momento en que Téllez decide recoger los carteles incautados y devolverlos a las personas que los estaban colgando de las farolas está desobedeciendo directamente esa orden".

Para el Ministerio Público, "es claro de los hechos probados que Téllez buscaba que los carteles del referéndum ilegal se devolvieran para poder ser utilizados, aunque ello conllevara incumplir las órdenes del Fiscal de la Audiencia Provincial y del Fiscal del Tribunal Superior de Justicia al impedir que sí las acataran los agentes de la Policía Local".

Además, el Ministerio Fiscal ha destacado que el acusado era teniente de alcalde en ese momento y para los agentes de la Policía Local "no podía ser fácil ni cómodo mantener la orden de la Fiscalía frente a la renuente e incompresible actitud de Téllez, que pretendía prevalerse de forma coactiva de su cargo de regidor frente a los mismos".