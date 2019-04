El Supremo inadmite la querella de Vox contra Torra al no ver delito en sus afirmaciones sobre la 'vía eslovena'

Actualizado 16/04/2019 13:14:30 CET



Rechaza que pueda vincularse con acciones de los CDR o con mensajes en Twitter de miembros de ANC

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella presentada por Vox contra el president de la Generalitat, Quim Torra, por un presunto delito de provocación, conspiración o proposición para la rebelión en relación a la defensa de la 'vía eslovena' para Cataluña que éste realizó en Bruselas el pasado 8 de diciembre. El alto tribunal estima que los hechos denunciados no constituyen ilícito penal alguno

Así, señala que "la expresión de una opción política teórica por el modelo esloveno, puede parecer disparatada, irritante e imprudente en Cataluña, pero queda amparada por la libertad de expresión y, aún más en el contexto de la retórica con la que algunos políticos se expresan ante los medios de comunicación, pues es evidente que la expresión de opiniones goza de un mayor margen de libertad que encuentra su único límite en la protección del honor y de la integridad moral frente a la burla, el escarnio o la degradación intolerables".

En su auto, El Supremo analiza si el supuesto llamamiento del querellado a seguir la vía eslovena guarda relación, como pretendía la querella, con determinadas acciones de los denominados Comités de Defensa de la República realizadas entre los días 7* y 8 de diciembre de 2018, los llamados Grupos Autónomos de Acción Rápida (GAARs), con determinada sugerencia que un miembro de la ANC (Adrián Alsina) hizo través de twitter al Consejo para la República, o con los mensajes que bajo la designación "bandera negra"* se difunden desde una cuenta de twitter.

No se trata sólo, continúa el auto, de si guardan alguna suerte de relación ideológica o de comunidad de fines y objetivos, sino de si están unidos por una relación tal que permita hablar de provocación (mínimamente eficaz como para inducir a la acción), proposición a una o más personas a cometer un delito.

SIMPLES SOSPECHAS

"En este punto -resalta el auto-- en la querella se exponen simples "sospechas", derivadas de opiniones y mensajes de diversas cuentas de Twitter emitidas por distintas personas, sin relación laboral, profesional, jerárquica o de otro tipo entre sí o con el querellado".

A ello añade que no es posible subsumir los hechos en los tipos penales por los que se formula querella, y en concreto, los de provocación, proposición o conspiración para el delito de rebelión ya que ello presupondría, "más allá de la expresión de ideas políticas por descabelladas que puedan resultar, acciones concretas que se encaminen al alzamiento público y violento con las finalidades y objetivos típicos de subversión del orden constitucional o segregación de una parte del territorio".

"La mera mención -agregan los magistrados-- del precedente de Eslovenia desvinculada de acciones o decisiones concretas ulteriores del mismo querellado no puede incardinarse en la provocación, proposición o la conspiración. Para apreciar provocación, proposición o conspiración, es desde luego indispensable que no se llegue a dar comienzo a la ejecución del delito, pues de lo contrario estaríamos ante la tentativa o la consumación delictiva, pero al menos los hechos han de poder situarse más allá de la fase interna de consenso de opiniones políticas, aprobación de comportamientos ajenos o comunidad de ideología, y caer de lleno en la fase de "resolución manifestada" que expresan no las opiniones públicas, sino las medidas o decisiones externas".