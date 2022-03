El Supremo rechaza la suspensión urgente del proceso de nombramientos en la Agencia de Protección de Datos

Da hasta este viernes a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía para que presenten alegaciones antes de resolver

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado ha desestimado la suspensión cautelarísima del acuerdo del Consejo de Ministros, del pasado 22 de febrero, por el que se comunicaba al Congreso de los Diputados la propuesta de candidatos para ocupar la Presidencia y la Adjuntía de la Agencia de Protección de Datos (AEPD).

El tribunal acuerda tramitar ahora la petición de suspensión cautelar como ordinaria, para lo que da un plazo de alegaciones a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía que finaliza este viernes a las 15.00 horas , y destaca que a continuación resolverá el mismo a la mayor brevedad.

La orden del Ministerio de Justicia por la que se publicó el acuerdo del Consejo de Ministros ha sido recurrida por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales por dos de los candidatos incluidos en la terna remitida al Congreso para ocupar la Presidencia de la AEPD, que, entre otros argumentos, consideran vulnerado el derecho constitucional de acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos, y destacan que el resultado del proceso selectivo se pactó sin estar aún convocado, por lo que es fraudulento.

Uno de los recurrentes pedía la suspensión urgente (sin escuchar las alegaciones del Gobierno o el fiscal) del acuerdo para evitar que continuase un procedimiento cuyo resultado sería "ilegal y contrario al principio de igualdad en el acceso a los funciones públicos", y que además "ya ha sido anunciado y ampliamente publicitado". El otro recurrente argumentaba que la ejecución del acto impugnado causaría daños irreparables a la AEPD al consumar un nombramiento cuestionado.

La Sala deniega la medida cuatelarístima por tres razones: porque no se ha razonado de forma suficiente la pertinencia de la medida cautelar; porque no consta que el Congreso de los Diputados vaya a adoptar una resolución inminente que ponga fin al procedimiento litigioso; y porque publicado el acuerdo impugnado en el BOE del pasado 1 de marzo, no se ha promovido ninguno de los dos recursos, que incluyen la petición cautelarísima de especial urgencia, sino hasta el día 14 de marzo.

LOS CANDIDATOS

Fue a primeros de marzo cuando el Congreso recibió la propuesta del Gobierno para renovar a la cúpula de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), era una terna en la que se incluyó los nombres que pactaron el PSOE y el PP. En ese contexto, Ciudadanos expresó sus dudas sobre la legalidad de la propuesta y pidió que los servicios jurídicos de la Cámara se pronunciaran sobre la tramitación.

Aunque la ley establece que la cúpula de la Agencia de Protección de Datos debe elegirse por concurso público, el Gobierno incluyó esos cargos en el pacto que cerró en octubre con los 'populares', junto con los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. En concreto, ambas partes acordaron nombrar presidenta de la AEPD a Belén Cardona, a propuesta del PSOE, y como adjunto a Borja Adsuara por sugerencia del PP.