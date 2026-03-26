El TC admite a trámite el recurso del PP contra la cesión de funcionarios municipales a Cataluña

Archivo - Una señal de tráfico frente a la sede del Tribunal Constitucional el día que se celebra el Pleno extraordinario del Tribunal Constitucional (TC), a 19 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular por la cesión del Gobierno a Cataluña, en un pacto con Junts, de la gestión de los secretarios, interventores y tesoreros municipales.

Según ha comunicado el TC este jueves en una nota de prensa, el Pleno ha decidido estudiar ese recurso promovido por más de cincuenta diputados del PP en el Congreso.

Junts y PSOE acordaron el pasado mayo que Cataluña asumiera la gestión de esos funcionarios municipales y materializarlo a través de una disposición en un real decreto ley.

La disposición impugnada aborda el régimen aplicable al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional en Cataluña, explica en un comunicado el TC.

El PP sostiene que puede haber una "posible vulneración" de la Constitución por, entre otras cosas, "la falta del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad".

Asimismo, los 'populares' alegan que la medida podría ser contraria "al orden constitucional de distribución de competencias, los mecanismos de cesión o transferencia competencial", y al principio de "proscripción de la arbitrariedad de los poderes público".

También recurren que la medida va contra el derecho de igualdad en el acceso de cargos públicos reflejado en la Constitución, según ha detallado la corte de garantías.