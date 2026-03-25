El TC admite a trámite el recurso del PSOE contra la última reforma del Reglamento del Senado impulsada por el PP

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Constitucional de España, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado analizar el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PSOE contra la última reforma del Reglamento del Senado impulsada por la mayoría absoluta del PP y que, entre otras cosas, abre una vía para acudir a los tribunales contra el Congreso y limita los tiempos de intervención de los ministros.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, la corte de garantías ha admitido a trámite el recurso de los socialistas, que denunciaron que esa reforma reglamentaria se llevó a cabo "de forma irregular" en su procedimiento mediante "supuestas correcciones técnicas" que no se debatieron ni se votaron en el Pleno del Senado.

Desde el PSOE alertaron de que la reforma llevaba "enmiendas encubiertas" a través de esas correcciones, a la vez que cuestionaron los artículos que "permiten que una comisión del Senado convierta en ley un texto procedente del Congreso sin votación en Pleno".

El PSOE también impugnó los preceptos que introducen la figura del denominado "veto presunto", equiparando el rechazo de un texto legislativo por mayoría absoluta del Pleno a la aprobación formal de un veto constitucionalmente previsto.

Por último, el recurso se dirigía contra el nuevo artículo 108.6 del Reglamento, que habilita la interposición de conflictos de atribuciones por una supuesta demora injustificada del Congreso en la tramitación de iniciativas del Senado.

Los socialistas han destacado que "ya son dos los recursos al TC admitidos contra la reforma del Reglamento del Senado" que "se suman a la sentencia de marzo 2025 que anulaba la reforma del PP de 2023".