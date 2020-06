El TC justifica la no suspensión de las condenas del "procés" por la "preservación del interés general"

Rechaza excarcelar a Cuixart, Bassa, Forn, Sánchez, Turrull y Rull mientras estudia sus recursos de amparo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) justifica entre otras razones en la "preservación del interés general" su negativa a suspender la permanencia en prisión de seis de los condenados por el 'procés' independentista en Cataluña mientras estudia los recursos de amparo presentados por sus defensas.

Considera que la "notable magnitud" de las penas impuestas constituye un "factor determinante" para no paralizar cautelarmente la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra todos ellos.

Así se señala en los seis autos dados a conocer este martes por el tribunal de garantías respecto de las peticiones de suspensión de condenas instadas por el presidente de Omniúm Cultural Jordi Cuixart, los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull y el que fuera presidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez.

Para los tres primeros, que solicitaron suspender sólo la pena de prisión, el Tribunal recuerda la doctrina constitucional relacionada con la suspensión de las penas privativas de libertad: "la suspensión de la ejecución de una pena constituye un juicio complejo dependiente de diversos factores, entre los que se encuentran la gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados y el bien jurídico protegido, su trascendencia social, la duración de la pena impuesta y el tiempo que reste de cumplir la misma, el riesgo de eludir la acción de la Justicia y la posible desprotección de las víctimas.

En relación con el criterio de gravedad de la pena este Tribunal adopta como directriz inicial la de que la pena se sitúe por encima o por debajo de la frontera de los cinco años de prisión, que es la que le sirve al legislador penal para diferenciar entre las penas graves y menos graves". En consecuencia, desde la notable extensión de la pena impuesta, el tiempo de privación de libertad ya cumplido carece de entidad para justificar la suspensión interesada, porque -explican los autos- "el periodo de tiempo que restaría por cumplir excede con creces de los cinco años de prisión que contempla nuestra doctrina".

TAMPOCO SE SUSPENDE LA INHABILITACIÓN

Respecto a la suspensión de la pena de inhabilitación solicitada por Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, los autos subrayan la doctrina constitucional que afirma que "también se pueden denegar la suspensión de penas privativas de derechos si estas penas tienen una duración muy superior al tiempo normal de tramitación de un recurso de amparo".

En estos casos, el Tribunal Constitucional razona que respecto a Turull y Rull debe tenerse en cuenta los relevantes cargos públicos que ostentaban en el momento en que acontecieron los hechos, y en relación con todos ellos la naturaleza de los delitos atribuidos y las particulares características de su comisión que la sentencia impugnada detalla, para rechazar la medida cautelar.

Por otra parte, todos los recurrentes presentaron en sus escritos de alegaciones, para reforzar su petición de suspensión de las penas, como circunstancia sobrevenida la pandemia provocada por el Covid-19, que aún existe.

Los autos concluyen afirmando que "no corresponde a este Tribunal dilucidar, y menos aún en este trámite incidental, sobre la procedencia de excarcelación interesada por esta razón. Un pronunciamiento de este Tribunal sobre este particular supondría ignorar la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo, al no constar impugnada en esta sede una previa resolución judicial denegatoria de ese pedimento".